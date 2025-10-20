В Венгрии заявили, что используют все, чтобы не допустить плана RePowerEU

БУДАПЕШТ, 20 окт - РИА Новости. Венгрия использует все политические и юридические средства, чтобы не допустить принятия плана RePowerEU с отказом от газа из РФ с 2027 года, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

В проходящем в настоящее время согласование новом 19-м пакете европейских антироссийских санкций также, как ожидается, будут меры против российского энергетического сектора, в частности, запрет на импорт в ЕС СПГ из России с начала 2027 года.