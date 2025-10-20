Рейтинг@Mail.ru
В Венгрии заявили, что используют все, чтобы не допустить плана RePowerEU - РИА Новости, 20.10.2025
19:59 20.10.2025
В Венгрии заявили, что используют все, чтобы не допустить плана RePowerEU
В Венгрии заявили, что используют все, чтобы не допустить плана RePowerEU

Петер Сийярто
Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 20 окт - РИА Новости. Венгрия использует все политические и юридические средства, чтобы не допустить принятия плана RePowerEU с отказом от газа из РФ с 2027 года, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Ранее в понедельник Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года.
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто
Сийярто заявил об отсутствии гарантий от ЕС при отказе от российского газа
Вчера, 19:54
"Мы защитим энергетическую безопасность Венгрии и сохраним результаты снижения тарифов на коммунальные услуги. Мы не позволим Брюсселю навязать венгерскому народу варварское повышение цен. Мы не позволим, чтобы венгерскому народу пришлось платить за коммунальные услуги во много раз больше, чем сейчас, из-за Украины. Поэтому мы используем все политические и все правовые средства, чтобы не допустить принятия этого закона", - сказал Сийярто по итогам заседания глав МИД стран ЕС. Трансляцию вел телеканал М1.
В проходящем в настоящее время согласование новом 19-м пакете европейских антироссийских санкций также, как ожидается, будут меры против российского энергетического сектора, в частности, запрет на импорт в ЕС СПГ из России с начала 2027 года.
Одновременно Еврокомиссия продвигает идею о введении пошлин на российскую нефть, транспортируемую по трубопроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию.
Петер Сийярто
Сийярто назвал смехотворными заявления ЕС о саммите России и США
Вчера, 16:48
 
