Польша пообещала Венгрии и Словакии компенсации за отказ от газа из России

ВАРШАВА, 20 окт – РИА Новости. Венгрия и Словакия получат компенсации за отказ от российского газа, заявил министр энергетики Польши Милош Мотыка журналистам в Люксембурге после встречи Совета по вопросам энергетики ЕС.

"Во время выступлений ясно прозвучало, что эти страны ( Венгрия Словакия – ред.) получат поддержку, мы будем поддерживать их в процессе поставок газа в их страны", - сказал польский министр.

"Это (отказ от российского газа – ред.) не может отразиться на кошельках европейцев", - добавил он.

Ранее Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что ЕК не предлагает компенсации Венгрии и Словакии в случае запрета на импорт газа из РФ

В понедельник Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года.

Импорт российского газа будет запрещен с 1 января 2026 года при сохранении переходного периода для существующих контрактов - например, краткосрочные контракты, заключенные до 17 июня 2025 года, могут действовать до 17 июня 2026 года, при этом долгосрочные контракты могут действовать до 1 января 2028 года.

В проходящем в настоящее время согласование новом 19-м пакете европейских антироссийских санкций также, как ожидается, будут меры против российского энергетического сектора, в частности, запрет на импорт в ЕС СПГ из России с начала 2027 года.

Одновременно Еврокомиссия продвигает идею о введении пошлин на российскую нефть, транспортируемую по трубопроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию.

Ранее премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что никто не может указывать республике, откуда ей брать нефть и газ, поскольку это относится к решениям, которые страны должны принимать самостоятельно. Он заявил, что разделяет мнение венгерского премьер-министра Виктора Орбана о том, что “политическое и идеологическое решение полностью отрезать Европу от поставок топлива из России нанесет ущерб не только Словакии и Венгрии, но и серьезно навредит всему Европейскому союзу”.

Премьер Словакии неоднократно заявлял, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности.

Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Венгрия и Словакия сделают все возможное, чтобы Брюссель не мог лишить их нефти и газа из России, без которых энергоснабжение двух стран было бы невозможно.

Бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, в конце 2024 года констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США