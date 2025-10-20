Рейтинг@Mail.ru
Польша пообещала Венгрии и Словакии компенсации за отказ от газа из России
14:14 20.10.2025 (обновлено: 14:52 20.10.2025)
Польша пообещала Венгрии и Словакии компенсации за отказ от газа из России
в мире
словакия
россия
венгрия
роберт фицо
виктор орбан
петер сийярто
еврокомиссия
словакия
россия
венгрия
в мире, словакия, россия, венгрия, роберт фицо, виктор орбан, петер сийярто, еврокомиссия, евросоюз, совет евросоюза, санкции в отношении россии
В мире, Словакия, Россия, Венгрия, Роберт Фицо, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Еврокомиссия, Евросоюз, Совет Евросоюза, Санкции в отношении России
Польша пообещала Венгрии и Словакии компенсации за отказ от газа из России

ВАРШАВА, 20 окт – РИА Новости. Венгрия и Словакия получат компенсации за отказ от российского газа, заявил министр энергетики Польши Милош Мотыка журналистам в Люксембурге после встречи Совета по вопросам энергетики ЕС.
Выступление Мотыки транслирует Польское телевидение.
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
ЕС может утвердить запрет на российский газ без согласия Венгрии и Словакии
Вчера, 12:02
"Во время выступлений ясно прозвучало, что эти страны (Венгрия и Словакия – ред.) получат поддержку, мы будем поддерживать их в процессе поставок газа в их страны", - сказал польский министр.
"Это (отказ от российского газа – ред.) не может отразиться на кошельках европейцев", - добавил он.
Ранее Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что ЕК не предлагает компенсации Венгрии и Словакии в случае запрета на импорт газа из РФ
В понедельник Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года.
Импорт российского газа будет запрещен с 1 января 2026 года при сохранении переходного периода для существующих контрактов - например, краткосрочные контракты, заключенные до 17 июня 2025 года, могут действовать до 17 июня 2026 года, при этом долгосрочные контракты могут действовать до 1 января 2028 года.
В проходящем в настоящее время согласование новом 19-м пакете европейских антироссийских санкций также, как ожидается, будут меры против российского энергетического сектора, в частности, запрет на импорт в ЕС СПГ из России с начала 2027 года.
Одновременно Еврокомиссия продвигает идею о введении пошлин на российскую нефть, транспортируемую по трубопроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию.
Председатель Правления ПАО Газпром Алексей Миллер - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Миллер спрогнозировал рекордный рост потребления газа в мире
Вчера, 13:03
Ранее премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что никто не может указывать республике, откуда ей брать нефть и газ, поскольку это относится к решениям, которые страны должны принимать самостоятельно. Он заявил, что разделяет мнение венгерского премьер-министра Виктора Орбана о том, что “политическое и идеологическое решение полностью отрезать Европу от поставок топлива из России нанесет ущерб не только Словакии и Венгрии, но и серьезно навредит всему Европейскому союзу”.
Премьер Словакии неоднократно заявлял, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности.
Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Венгрия и Словакия сделают все возможное, чтобы Брюссель не мог лишить их нефти и газа из России, без которых энергоснабжение двух стран было бы невозможно.
Бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, в конце 2024 года констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже.
Трубопровод, предназначенный для транспортировки газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Совет ЕС утвердил требования подтверждать происхождение газа перед импортом
Вчера, 13:15
 
В миреСловакияРоссияВенгрияРоберт ФицоВиктор ОрбанПетер СийяртоЕврокомиссияЕвросоюзСовет ЕвросоюзаСанкции в отношении России
 
 
