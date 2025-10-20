Рейтинг@Mail.ru
13:55 20.10.2025
Вена утратила роль площадки для международного диалога, заявили в АПС

Хафенекер: Будапешт занял роль Вены как посредника на мировой арене

ВЕНА, 20 окт - РИА Новости. Вена утратила роль площадки для международного диалога, заявил генеральный секретарь Австрийской партии свободы (АПС, нем. FPÖ) Кристиан Хафенекер, поздравив премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с инициативой провести в Будапеште встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
"Я сердечно поздравляю премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с успешной инициативой провести историческую встречу Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште. Венгрия тем самым демонстрирует, что ведет самостоятельную, суверенную и миролюбивую внешнюю политику, в полном противовесе политике "коалиции неудачников" у нас в Австрии", - приводятся в релизе АПС слова генсека партии.
Он указал, что ведь именно Вена была бы логичным местом для такой встречи - город дипломатии, ООН и нейтралитета. "Однако федеральное правительство своим односторонним курсом и показательной отреченностью от настоящего нейтралитета добилось того, что Австрия больше не рассматривается на международной арене как надежный посредник, и даже не была принята в расчёт как возможное место проведения саммита", - добавил Хафенекер.
Шестнадцатого октября состоялся телефонный разговор президентов РФ и США - один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште.
После этого Орбан сообщил, что распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту в Будапеште. Венгерский премьер назвал высокими шансы на то, что саммит РФ-США приведет к установлению мира на Украине.
