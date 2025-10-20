Вена утратила роль площадки для международного диалога, заявили в АПС

ВЕНА, 20 окт - РИА Новости. Вена утратила роль площадки для международного диалога, заявил генеральный секретарь Австрийской партии свободы (АПС, нем. FPÖ) Кристиан Хафенекер, поздравив премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с инициативой провести в Будапеште встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

После этого Орбан сообщил, что распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту в Будапеште. Венгерский премьер назвал высокими шансы на то, что саммит РФ-США приведет к установлению мира на Украине.