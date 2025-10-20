Рейтинг@Mail.ru
Британским военным разрешат сбивать дроны, угрожающие их базам, пишут СМИ
01:05 20.10.2025
Британским военным разрешат сбивать дроны, угрожающие их базам, пишут СМИ
Британским военным разрешат сбивать дроны, угрожающие их базам, пишут СМИ - РИА Новости, 20.10.2025
Британским военным разрешат сбивать дроны, угрожающие их базам, пишут СМИ
Британским военным разрешат сбивать беспилотники, которые "угрожают" их военным базам, сообщает издание Telegraph со ссылкой на источники. РИА Новости, 20.10.2025
в мире
россия
дания
норвегия
джон хили
дмитрий песков
владимир путин
россия
дания
норвегия
в мире, россия, дания, норвегия, джон хили, дмитрий песков, владимир путин
В мире, Россия, Дания, Норвегия, Джон Хили, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Британским военным разрешат сбивать дроны, угрожающие их базам, пишут СМИ

Telegraph: британским военным разрешат сбивать дроны, угрожающие их базам

© Фото : UK MOD © Crown copyright / Corporal C EdenБританские военнослужащие
Британские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© Фото : UK MOD © Crown copyright / Corporal C Eden
Британские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Британским военным разрешат сбивать беспилотники, которые "угрожают" их военным базам, сообщает издание Telegraph со ссылкой на источники.
"Войскам будут даны новые права - сбивать дроны, которые угрожают военным базам Великобритании", - говорится в публикации издания со ссылкой на источники.
Ожидается, что об этом в понедельник заявит глава британского министерства обороны Джон Хили. По данным собеседника издания, разрешение будет касаться только военных объектов, однако правительство "не исключает расширение этого разрешения на другие объекты" - например, аэропорты.
Ранее СМИ ряда европейских стран сообщали об обнаружении беспилотников вблизи аэропортов. Такие инциденты были зафиксированы в Дании, Норвегии и Германии. В ряде случаев за ними следовали безосновательные заявления о причастности к ним России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявлениями пустыми и безосновательными. Президент России Владимир Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" пошутил, что больше не будет запускать дроны - "ни во Францию, ни в Данию", ни еще куда-либо, куда они якобы долетают.
В миреРоссияДанияНорвегияДжон ХилиДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
