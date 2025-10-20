Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирской области подростки повредили надгробия на кладбище - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:11 20.10.2025 (обновлено: 08:12 20.10.2025)
https://ria.ru/20251020/vandalizm-2049280242.html
В Новосибирской области подростки повредили надгробия на кладбище
В Новосибирской области подростки повредили надгробия на кладбище - РИА Новости, 20.10.2025
В Новосибирской области подростки повредили надгробия на кладбище
Трое несовершеннолетних подростков повредили более 80 надгробий на кладбище в селе Заливино Кыштовского района Новосибирской области, проводится проверка,... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T08:11:00+03:00
2025-10-20T08:12:00+03:00
происшествия
новосибирская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg
https://ria.ru/20241028/svo-1980467787.html
новосибирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:126:1500:1251_1920x0_80_0_0_8b745ea5b879378e1b9598527514975e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новосибирская область
Происшествия, Новосибирская область
В Новосибирской области подростки повредили надгробия на кладбище

В Новосибирской области 3 подростка повредили более 80 надгробий на кладбище

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НОВОСИБИРСК, 20 окт - РИА Новости. Трое несовершеннолетних подростков повредили более 80 надгробий на кладбище в селе Заливино Кыштовского района Новосибирской области, проводится проверка, сообщает прокуратура региона.
«

"Предварительно установлено, что 15 октября 2025 в дневное время трое несовершеннолетних детей 2016 и 2018 годов рождения повредили более 80 надгробных памятников на кладбище села Заливино Кыштовского района", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что по данному факту организована уголовно-процессуальная проверка, ход и результаты которой поставлены на контроль в прокуратуре района.
Прокурором района в ходе собственной проверки также даст оценку работы органов системы профилактики Кыштовского района.
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
В Новосибирской области осквернили могилы участников СВО
28 октября 2024, 11:44
 
ПроисшествияНовосибирская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала