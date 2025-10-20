https://ria.ru/20251020/vandalizm-2049280242.html
В Новосибирской области подростки повредили надгробия на кладбище
происшествия
новосибирская область
новосибирская область
В Новосибирской области 3 подростка повредили более 80 надгробий на кладбище
НОВОСИБИРСК, 20 окт - РИА Новости. Трое несовершеннолетних подростков повредили более 80 надгробий на кладбище в селе Заливино Кыштовского района Новосибирской области, проводится проверка, сообщает прокуратура региона.
"Предварительно установлено, что 15 октября 2025 в дневное время трое несовершеннолетних детей 2016 и 2018 годов рождения повредили более 80 надгробных памятников на кладбище села Заливино Кыштовского района", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что по данному факту организована уголовно-процессуальная проверка, ход и результаты которой поставлены на контроль в прокуратуре района.
Прокурором района в ходе собственной проверки также даст оценку работы органов системы профилактики Кыштовского района.