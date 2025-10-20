Рекордный урожай зерновых собрали в Кировской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 окт – РИА Новости. Урожайность зерновых стала рекордной в Кировской области за последние 15 лет, сообщает пресс-служба правительства региона.

Итоги уборочной кампании в Кировской области подвели на оперативном совещании у главы региона.

"В настоящее время зерновые и зернобобовые культуры убраны на 95% площадей, намолочено 742,7 тысячи тонн зерна. В прошлом году на аналогичную дату было намолочено 640 тысяч тонн зерна. Урожайность составляет 28 центнеров с гектара, что превышает аналогичный показатель последних пятнадцати лет", - говорится в сообщении.

Самая высокая урожайность получена в Вятскополянском районе – 39 центнеров с гектара и в Куменском районе – 37 центнеров с гектара.

"Продолжается уборка картофеля. Клубни выкопаны на площади 846 гектара – 26,6 тысячи тонн, в 2024 году этот показатель составлял 21,5 тысячи тонн. Урожайность в 2025 году составляет 314 центнеров с гектара, что на 16% выше показателя прошлого года. Овощи убраны с площади 74 гектара при урожайности 280 центнеров с гектара — на 13% больше, чем в 2024 году. Сельхозпредприятия области убирают свеклу, морковь и раннюю капусту", - отмечается в сообщении.

Заместитель председателя регионального правительства Юрий Терешков рассказал, что отрасль животноводства в полном объеме обеспечена кормами. Уборка зерновых и зернобобовых культур завершается.

"В 2025 году сельскохозяйственные растения дали очень высокий урожай, но затяжные осадки во второй половине августа и начале сентября привели к частичной гибели зерновых культур. Зерно осыпалось или проросло прямо в колосе, что существенно снизило качество урожая и замедлило процесс уборки. Ситуация в растениеводстве в 19 муниципальных образованиях признана чрезвычайной", - приводятся в сообщении слова Терешкова.

Губернатор Кировской области Александр Соколов отметил, что Кировская область обладает большим потенциалом в агропромышленном комплексе и поблагодарил аграриев за работу.