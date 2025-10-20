Рейтинг@Mail.ru
Рекордный урожай зерновых собрали в Кировской области
Кировская область
Кировская область
 
16:23 20.10.2025
Рекордный урожай зерновых собрали в Кировской области
Рекордный урожай зерновых собрали в Кировской области - РИА Новости, 20.10.2025
Рекордный урожай зерновых собрали в Кировской области
Урожайность зерновых стала рекордной в Кировской области за последние 15 лет, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T16:23:00+03:00
2025-10-20T16:23:00+03:00
кировская область
александр соколов
Новости
ru-RU
александр соколов
Кировская область, Александр Соколов
Рекордный урожай зерновых собрали в Кировской области

Рекордный за последние 15 лет урожай зерновых собрали в Кировской области

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 окт – РИА Новости. Урожайность зерновых стала рекордной в Кировской области за последние 15 лет, сообщает пресс-служба правительства региона.
Итоги уборочной кампании в Кировской области подвели на оперативном совещании у главы региона.
"В настоящее время зерновые и зернобобовые культуры убраны на 95% площадей, намолочено 742,7 тысячи тонн зерна. В прошлом году на аналогичную дату было намолочено 640 тысяч тонн зерна. Урожайность составляет 28 центнеров с гектара, что превышает аналогичный показатель последних пятнадцати лет", - говорится в сообщении.
Самая высокая урожайность получена в Вятскополянском районе – 39 центнеров с гектара и в Куменском районе – 37 центнеров с гектара.
"Продолжается уборка картофеля. Клубни выкопаны на площади 846 гектара – 26,6 тысячи тонн, в 2024 году этот показатель составлял 21,5 тысячи тонн. Урожайность в 2025 году составляет 314 центнеров с гектара, что на 16% выше показателя прошлого года. Овощи убраны с площади 74 гектара при урожайности 280 центнеров с гектара — на 13% больше, чем в 2024 году. Сельхозпредприятия области убирают свеклу, морковь и раннюю капусту", - отмечается в сообщении.
Заместитель председателя регионального правительства Юрий Терешков рассказал, что отрасль животноводства в полном объеме обеспечена кормами. Уборка зерновых и зернобобовых культур завершается.
"В 2025 году сельскохозяйственные растения дали очень высокий урожай, но затяжные осадки во второй половине августа и начале сентября привели к частичной гибели зерновых культур. Зерно осыпалось или проросло прямо в колосе, что существенно снизило качество урожая и замедлило процесс уборки. Ситуация в растениеводстве в 19 муниципальных образованиях признана чрезвычайной", - приводятся в сообщении слова Терешкова.
Губернатор Кировской области Александр Соколов отметил, что Кировская область обладает большим потенциалом в агропромышленном комплексе и поблагодарил аграриев за работу.
"Несмотря на сложные погодные условия, в этом году наши аграрии справились, собрали большой урожай. Об этом говорит также и оценка правительства России. Введенный для возмещения ущерба режим ЧС позволит сельхозпредприятиям области получить страховые выплаты", — подчеркнул губернатор.
Пост газопровода - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Кировскую экоферму перевели на газ
9 октября, 18:47
 
Кировская областьАлександр Соколов
 
 
