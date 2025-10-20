Рейтинг@Mail.ru
ЕК начнет работу над проектом запрета на импорт российского урана в ЕС - РИА Новости, 20.10.2025
14:01 20.10.2025
ЕК начнет работу над проектом запрета на импорт российского урана в ЕС
ЕК начнет работу над проектом запрета на импорт российского урана в ЕС
ЕК начнет работу над проектом запрета на импорт российского урана в ЕС

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 20 окт - РИА Новости. Еврокомиссия начнет работу над проектом запрета на импорт российского урана в ЕС, сообщила в понедельник представитель ЕК Ана Кайза.
"Мы хотим включить часть по ядерному топливу, имеется в виду поэтапное прекращение импорта урана в ЕС", - сказала она на брифинге Еврокомиссии.
