В Улан-Удэ после отравления остановили продажу 6,4 тонны готовой еды

ВЛАДИВОСТОК, 20 окт – РИА Новости. Роспотребнадзор остановил продажу 6,4 тонны готовой продукции в сети магазинов "Николаевский" в Улан-Удэ после массового отравления местных жителей, сообщает управление ведомства по республике Бурятия.
Девятнадцатого октября стало известно о вспышке острой кишечной инфекции в Улан-Удэ. Следователи возбудили дело, задержана заведующая производством цеха готовой пищевой продукции компании "Восток". На утро понедельника зарегистрировано 89 случаев, из них 11 - сальмонеллеза. Всего 55 человек госпитализированы, из них 34 ребенка, в республиканскую инфекционную больницу - состояние у всех стабильное. Один человек находится в реанимации с положительной динамикой.
Число отравившихся готовой едой в Улан-Удэ выросло до 49
19 октября, 13:43
Представитель управления Роспотребнадзора по Бурятии ранее уточнял РИА Новости, что все заболевшие употребляли готовую продукцию производства ООО "Восток", приобретенную в различных магазинах торговой сети "Николаевский" в Улан-Удэ. На предприятии выявили множество нарушений санитарно-эпидемиологических требований, цех закрыли.
"В цехе готовой продукции ООО "Восток" были выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований, в связи с чем была приостановлена деятельность объекта. Также была приостановлена реализация готовой кулинарной продукции, произведенной в цехе и находящейся в торговой сети, в объеме 6,4 тонны", - говорится в сообщении.
Проводятся лабораторные исследования 385 проб из объектов внешней среды, отобранные на предприятии и торговой сети. Управление отмечает, что на предприятии ежедневно изготавливалось 227 наименований продукции общим весом 2,5 тонны. Ее ежедневно развозили по торговым точкам сети "Николаевский".
В региональном управлении также сообщили, что направили запросы в адрес управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, приморское ООО "Внешторг-ДВ", брянское ООО "Брянский бройлер", а также в управления Роспотребнадзора по субъектам РФ.