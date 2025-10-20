В Улан-Удэ после отравления остановили продажу 6,4 тонны готовой еды

ВЛАДИВОСТОК, 20 окт – РИА Новости. Роспотребнадзор остановил продажу 6,4 тонны готовой продукции в сети магазинов "Николаевский" в Улан-Удэ после массового отравления местных жителей, сообщает управление ведомства по республике Бурятия.

"В цехе готовой продукции ООО "Восток" были выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований, в связи с чем была приостановлена деятельность объекта. Также была приостановлена реализация готовой кулинарной продукции, произведенной в цехе и находящейся в торговой сети, в объеме 6,4 тонны", - говорится в сообщении.