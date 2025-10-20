Украинские СМИ сообщают о блэкауте в городе Славутич

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Город Славутич в Киевской области полностью обесточен, сообщает украинский телеканал ТСН.
"Славутич без света: из-за попадания... в объект энергетики в городе блэкаут. Электроснабжение отсутствует по всему городу", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале.
Отмечается, что ранее на уровне Черниговской области произошло автоматическое обесточивание, водоканал переводят на резервное питание.
Ранее в понедельник энергокомпания "Черниговоблэнерго" сообщала, что северная часть Черниговской области осталась без света после повреждения энергообъекта.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
