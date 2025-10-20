Рейтинг@Mail.ru
Украинские СМИ сообщают о блэкауте в городе Славутич - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:00 20.10.2025
https://ria.ru/20251020/ukraina-2049485122.html
Украинские СМИ сообщают о блэкауте в городе Славутич
Украинские СМИ сообщают о блэкауте в городе Славутич - РИА Новости, 20.10.2025
Украинские СМИ сообщают о блэкауте в городе Славутич
Город Славутич в Киевской области полностью обесточен, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T23:00:00+03:00
2025-10-20T23:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
черниговская область
россия
киевская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132906/74/1329067460_0:0:3091:1739_1920x0_80_0_0_9ecff923f5f75d8293208a931bfc5f92.jpg
https://ria.ru/20250606/kiev-2021238243.html
черниговская область
россия
киевская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132906/74/1329067460_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_ed18436c6ba4bb2537d6a231389dbf7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
черниговская область, россия, киевская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Черниговская область, Россия, Киевская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщают о блэкауте в городе Славутич

Город Славутич в Киевской области полностью обесточен

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкОбесточенные высоковольтные линии электропередачи
Обесточенные высоковольтные линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Обесточенные высоковольтные линии электропередачи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Город Славутич в Киевской области полностью обесточен, сообщает украинский телеканал ТСН.
"Славутич без света: из-за попадания... в объект энергетики в городе блэкаут. Электроснабжение отсутствует по всему городу", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале.
Отмечается, что ранее на уровне Черниговской области произошло автоматическое обесточивание, водоканал переводят на резервное питание.
Ранее в понедельник энергокомпания "Черниговоблэнерго" сообщала, что северная часть Черниговской области осталась без света после повреждения энергообъекта.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
В Киеве более двух тысяч квартир остались без света
6 июня, 08:55
 
Специальная военная операция на УкраинеЧерниговская областьРоссияКиевская областьДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала