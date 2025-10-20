Эксперт усомнился в наличии у Киева денег на закупку газа

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Эксперт украинского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук выразил сомнение в наличии у правительства Украины денег на закупку газа для прохождения отопительного сезона, указав на постепенное выделение международной помощи малыми траншами.
Корольчук отметил, что минимальный дефицит газа, который необходимо закачать в подземные хранилища, составляет 3 миллиарда кубометров для прохождения отопительного сезона.
"Вопрос денег. Потому что эти деньги (Зеленский - ред.) озвучивает. Как говорят - было бы хорошо их увидеть или даже потрогать. К сожалению, мы пока что так не можем сказать, потому что ЕБРР, Всемирный банк, Норвегия, о которой упоминал Зеленский, они выделяют средства постепенно, небольшими траншами – по 100-150 миллионов евро в квартал", - сказал Корольчук в видео, опубликованном в Telegram-канале издания "Страна.ua".
Он отметил, что, кроме прочего, зима "еще свое покажет", поскольку неизвестно, насколько холодной она будет. Эксперт не исключил, что могут сложиться обстоятельства таким образом, что "деньги будут", а газа нет.
Первый заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко 11 октября заявил, что начало отопительного сезона на Украине будут максимально откладывать из-за дефицита газа.
Экс-министр энергетики Украины Юрий Продан ранее заявил, что предстоящая зима для граждан страны будет гораздо сложнее предыдущей, и призвал их уезжать жить на дачи, где есть возможность обогреваться дровами.
