Эксперт усомнился в наличии у Киева денег на закупку газа

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Эксперт украинского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук выразил сомнение в наличии у правительства Украины денег на закупку газа для прохождения отопительного сезона, указав на постепенное выделение международной помощи малыми траншами.

Он отметил, что, кроме прочего, зима "еще свое покажет", поскольку неизвестно, насколько холодной она будет. Эксперт не исключил, что могут сложиться обстоятельства таким образом, что "деньги будут", а газа нет.