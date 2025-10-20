Рейтинг@Mail.ru
Депутат Рады раскритиковал Институт национальной памяти Украины - РИА Новости, 20.10.2025
21:37 20.10.2025
https://ria.ru/20251020/ukraina-2049478906.html
Депутат Рады раскритиковал Институт национальной памяти Украины
Депутат Рады раскритиковал Институт национальной памяти Украины - РИА Новости, 20.10.2025
Депутат Рады раскритиковал Институт национальной памяти Украины
Депутат Верховной рады Максим Бужанский раскритиковал Институт национальной памяти Украины за двойные стандарты, подчеркнув, что дважды герой Советского Союза...
2025-10-20T21:37:00+03:00
2025-10-20T21:37:00+03:00
в мире
украина
максим бужанский
верховная рада украины
украина
в мире, украина, максим бужанский, верховная рада украины
В мире, Украина, Максим Бужанский, Верховная Рада Украины
Депутат Рады раскритиковал Институт национальной памяти Украины

Депутат Бужанский раскритиковал Институт нацпамяти Украины за двойные стандарты

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Депутат Верховной рады Максим Бужанский раскритиковал Институт национальной памяти Украины за двойные стандарты, подчеркнув, что дважды герой Советского Союза Амет-Хан Султан в день своего рождения вовсе не упомянут.
Парламентарий отметил, что на днях институт почтил полковника Украинской Народной Республики (УНР) Петра Болбочана, возглавлявшего операцию Крымской группы войск УНР в апреле 1918 года, целью которой было свержение советской власти на полуострове и захват Черноморского флота. Бужанский считает, что такими образом институт отказывается признавать настоящих героев, в то время как чтит только определенные исторические лиц.
"Расстрелянного (председателем УНР Симоном - ред.) Петлюрой за попытку переворота "освободителя Крыма" Болбочана институт национальной памяти на днях вспоминал.... А освобождавшего Крым дважды Героя (Советского Союза - ред.), крымского татарина легендарного Амет-Хана Султана сегодня, в день рождения, нет. Ни одним словом. Ну вот и всё о модели национальной памяти УИНПа, она про кого угодно. Кроме героев", - написал Бужанский в своем Telegram-канале.
За годы войны Амет-Хан Султан совершил 603 боевых вылета, сбил лично 30 немецких самолетов, а также 19 - в составе группы. Участвовал в ключевых воздушных боях Великой Отечественной войны. В феврале 1971 года он погиб при испытании нового реактивного двигателя. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.
В миреУкраинаМаксим БужанскийВерховная Рада Украины
 
 
Заголовок открываемого материала