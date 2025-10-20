Депутат Рады раскритиковал Институт национальной памяти Украины

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Депутат Верховной рады Максим Бужанский раскритиковал Институт национальной памяти Украины за двойные стандарты, подчеркнув, что дважды герой Советского Союза Амет-Хан Султан в день своего рождения вовсе не упомянут.