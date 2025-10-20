Рейтинг@Mail.ru
МИД: на Украине задерживают священников УПЦ для пополнения обменного фонда - РИА Новости, 20.10.2025
21:13 20.10.2025
МИД: на Украине задерживают священников УПЦ для пополнения обменного фонда
МИД: на Украине задерживают священников УПЦ для пополнения обменного фонда - РИА Новости, 20.10.2025
МИД: на Украине задерживают священников УПЦ для пополнения обменного фонда
Киев задерживает священнослужителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) для пополнения своего рода "обменного фонда", используемого режимом... РИА Новости, 20.10.2025
в мире
россия
украина
владимир зеленский
служба безопасности украины
вооруженные силы украины
россия
украина
в мире, россия, украина, владимир зеленский, служба безопасности украины, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины
МИД: на Украине задерживают священников УПЦ для пополнения обменного фонда

Мелех: Киев задерживает священников УПЦ, чтобы пополнить обменный фонд

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Киев задерживает священнослужителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) для пополнения своего рода "обменного фонда", используемого режимом Владимира Зеленского, чтобы возвращать попавших в плен украинских военных, заявил специальный представитель МИД РФ по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелех.
"Методология работы киевского режима по "обезвреживанию" главного актива Церкви, а именно людей, незамысловата и выдержана в духе контроля тоталитарных государств над собственным населением. Священников, подозреваемых в родственных или дружеских связях с российскими гражданами, подвергают задержаниям, в ходе которых у них изымаются мобильные телефоны для выявления в мессенджерах соответствующей переписки. Любой намек на наличие подобных сообщений (даже бытового характера) однозначно трактуется в качестве передачи информации враждебному государству и становится основанием для обвинения в шпионаже и задержания", - заявил Мелех, его комментарий опубликован на сайте МИД РФ.
Священнослужитель держит православный крест - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
В Черкассах храм УПЦ передали ПЦУ, пока настоятель был в больнице
10 октября, 13:11
При этом в период содержания священнослужителей в следственном изоляторе практикуется психологический прессинг – помещение в карцер на несколько дней с целью принуждения к признанию вины в обмен на условный срок вместо уголовного, добавил он. Одним из условий возможных "сделок по освобождению" является "добровольный" переход в ряды так называемой Православной церкви Украины.
"В качестве альтернативного варианта в Киеве рассматривают пополнение арестованными клириками своего "разменного фонда" при обмене военнопленными с российской стороной. Учитывая значительный численный перевес украинских военнопленных по сравнению с российскими, режим Зеленского исходит из формулы обмена одного представителя якобы пророссийского духовенства на нескольких военнопленных ВСУ", - отметил Мелех.
В этой связи сомнительно, что обнародованная ранее СБУ цифра в 180 уголовных дел, заведенных на священнослужителей, отражает реальное число преследуемых в этой стране людей по религиозному признаку. С учетом отсутствия на Украине сколько-нибудь прозрачных и заслуживающих доверия мониторинговых механизмов можно лишь предполагать, о каком количестве пострадавших в действительности идет речь, добавил специальный представитель МИД РФ.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ Московского патриархата - крупнейшую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке властей.
Обложка журнала NV - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Священник УПЦ назвал богохульством изображение Зеленского с крыльями
18 сентября, 18:37
 
В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины
 
 
