МИД: на Украине задерживают священников УПЦ для пополнения обменного фонда

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Киев задерживает священнослужителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) для пополнения своего рода "обменного фонда", используемого режимом Владимира Зеленского, чтобы возвращать попавших в плен украинских военных, заявил специальный представитель МИД РФ по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелех.