20:46 20.10.2025
"Мы проиграли". На Западе сделали заявление о конфликте на Украине
Европейские политики своей эскалационной политикой в отношении России мешают установлению мира на Украине, заявил член финской национально-консервативной партии
в мире
украина
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
евросоюз
в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, евросоюз
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Евросоюз
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Европейские политики своей эскалационной политикой в отношении России мешают установлению мира на Украине, заявил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Арманд Мема в соцсети X.
"Мы уже проиграли в конфликте на Украине, а если продолжим способствовать его продолжению, то лишь усугубим ситуацию, особенно для Украины", — заявил он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Трамп пригрозил последствиями при отсутствии урегулирования на Украине
Вчера, 19:20
Мема раскритиковал действия ЕС в преддверии саммита России и США: политик считает, что обсуждение 19-го пакета санкций против Москвы неприемлемо в условиях, когда мир ждут переговоры, которые могут поспособствовать мирному урегулированию на Украине.
Мема считает, что нынешнее руководство ЕС заинтересовано в эскалации конфликта, не руководствуется ценностями демократии и создает препятствия для установления мира на Украине.
Шестнадцатого октября состоялся телефонный разговор Владимира Путина и президента США Дональда Трампа — один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште. После этого премьер-министр Венгрии Орбан сообщил, что распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту в Будапеште. Венгерский премьер назвал высокими шансы на то, что саммит РФ-США приведет к установлению мира на Украине.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
"Ряды могил". На Западе раскрыли правду о происходящем в зоне СВО
Вчера, 19:06
 
