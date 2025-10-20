Рейтинг@Mail.ru
В Кривом Роге военнослужащий нацгвардии сбил ребенка на пешеходном переходе - РИА Новости, 20.10.2025
18:03 20.10.2025
В Кривом Роге военнослужащий нацгвардии сбил ребенка на пешеходном переходе
В Кривом Роге военнослужащий нацгвардии сбил ребенка на пешеходном переходе
Военнослужащий нацгвардии Украины насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе в Кривом Роге, сообщили в госбюро расследований (ГБР). РИА Новости, 20.10.2025
В Кривом Роге военнослужащий нацгвардии сбил ребенка на пешеходном переходе

В Кривом Роге военнослужащий нацгвардии насмерть сбил ребенка на переходе

Автомобиль полиции. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Военнослужащий нацгвардии Украины насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе в Кривом Роге, сообщили в госбюро расследований (ГБР).
"Задержали и сообщили о подозрении военнослужащему Национальной гвардии Украины, который 18 октября в Кривом Роге на пешеходном переходе сбил несовершеннолетнего парня. По предварительным данным, военнослужащий не остановился на запрещающее движение сигнал светофора и сбил парня 2011 года рождения, который переходил дорогу на пешеходном переходе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР.
По информации ведомства, ребенок скончался. Военнослужащему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
В Одесской области полковник ВСУ сбил пенсионерку, сообщили СМИ
19 октября, 14:17
