В Кривом Роге военнослужащий нацгвардии сбил ребенка на пешеходном переходе
В Кривом Роге военнослужащий нацгвардии сбил ребенка на пешеходном переходе - РИА Новости, 20.10.2025
В Кривом Роге военнослужащий нацгвардии сбил ребенка на пешеходном переходе
Военнослужащий нацгвардии Украины насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе в Кривом Роге, сообщили в госбюро расследований (ГБР). РИА Новости, 20.10.2025
