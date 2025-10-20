https://ria.ru/20251020/ukraina-2049443720.html
Украина выделит 143 миллиона долларов на защиту критической инфраструктуры
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Правительство Украины выделит 6 миллиардов гривен (143 миллиона долларов) на строительство защитных сооружений для объектов критической инфраструктуры в топливно-энергетического секторе, сообщает агентство Укринформ.
"Кабинет министров выделит более 6 миллиардов гривен (143 миллиона долларов) из резервного фонда госбюджета на меры по укреплению обороноспособности государства и предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Средства будут направлены на строительство защитных сооружений объектов критической инфраструктуры в топливно-энергетическом секторе", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства.
Уточняется, что средства также направят на защиту железнодорожного транспорта, в частности, защиту тяговых подстанций с напряжением 110-150 кВ.