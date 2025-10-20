Рейтинг@Mail.ru
Украина выделит 143 миллиона долларов на защиту критической инфраструктуры - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:39 20.10.2025
https://ria.ru/20251020/ukraina-2049443720.html
Украина выделит 143 миллиона долларов на защиту критической инфраструктуры
Украина выделит 143 миллиона долларов на защиту критической инфраструктуры - РИА Новости, 20.10.2025
Украина выделит 143 миллиона долларов на защиту критической инфраструктуры
Правительство Украины выделит 6 миллиардов гривен (143 миллиона долларов) на строительство защитных сооружений для объектов критической инфраструктуры в... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T17:39:00+03:00
2025-10-20T17:39:00+03:00
в мире
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049354258_0:110:3072:1838_1920x0_80_0_0_15fe08450a717f2abe4a8683f4f756a2.jpg
https://ria.ru/20251018/ukraina-2049107707.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049354258_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a37e6e494a51af490cc97a50097bb0a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина
В мире, Украина
Украина выделит 143 миллиона долларов на защиту критической инфраструктуры

Правительство Украины выделит $143 млн на защиту критической инфраструктуры

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Правительство Украины выделит 6 миллиардов гривен (143 миллиона долларов) на строительство защитных сооружений для объектов критической инфраструктуры в топливно-энергетического секторе, сообщает агентство Укринформ.
"Кабинет министров выделит более 6 миллиардов гривен (143 миллиона долларов) из резервного фонда госбюджета на меры по укреплению обороноспособности государства и предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Средства будут направлены на строительство защитных сооружений объектов критической инфраструктуры в топливно-энергетическом секторе", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства.
Уточняется, что средства также направят на защиту железнодорожного транспорта, в частности, защиту тяговых подстанций с напряжением 110-150 кВ.
Здание Кабинета министров Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
На Украине создадут центр защиты критической инфраструктуры
18 октября, 16:42
 
В миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала