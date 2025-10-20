Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:28 20.10.2025 (обновлено: 17:33 20.10.2025)
Telegraph назвала лидеров ЕС непрошеными советчиками в ситуации с Украиной

Telegraph: лидеры ЕС пытаются исправить то, что не контролируют

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Европейские лидеры в контексте урегулирования украинского конфликта - лишь непрошеные советчики "на заднем сиденье", которые не контролируют ситуацию, но пытаются вносить свои коррективы, и их легко можно игнорировать, пишет британская газета Telegraph.
"На выходных лидеры Германии, Польши, Финляндии и Великобритании зашли в соцсети, чтобы выразить свою поддержку (Владимиру - ред.) Зеленскому. Однако и премьер-министр (Британии Кир Стармер - ред.), и (президент Франции - ред.) Эммануэль Макрон, и (канцлер Германии - ред.) Фридрих Мерц - лишь непрошеные советчики на заднем сиденье. Они могут пытаться исправить то, что не контролируют, но их легко игнорировать", - говорится в статье издания.
Как полагает газета, смена позиции президента США Дональда Трампа в пользу России демонстрирует границы европейского влияния.
"Как показало перемирие в Газе, Трамп считает, что роль Европы - это делать что ей говорят, подбадривать его и, что крайне важно, раскошеливаться", - отмечает Telegraph.
В случае с Украиной, как и с Газой, ЕС - не политический игрок, а тот, кто будет платить. Кроме того, пишет издание, в первом случае ЕС также придется отвечать за безопасность, при том, что страны блока даже не участвуют в переговорах, на которых решается будущее их собственной безопасности.
"Если кто-то не за столом, то он рискует оказаться в меню. Но правда в том, что у Великобритании и ЕС нет иного выбора, кроме как принять мирную сделку по Украине, если она будет", - подчеркивает газета.
По мнению Telegraph, Европа играет в своего рода "дипломатическую рулетку". Ей ничего не остается, кроме как надеяться на то, что "шарик благосклонности" президента США Трампа остановится на секторе Украины.
Шестнадцатого октября состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом - один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште.
Как сообщал ранее телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" беседы в Белом доме Трамп ясно дал понять Зеленскому, что тот не получит дальнобойные ракеты. Портал Axios сообщал со ссылкой на источники, что, по словам Трампа, США не намерены поставлять ракеты Tomahawk Украине, "по крайней мере, сейчас". Канцлер Германии Мерц признал, что визит Зеленского в Белый дом прошел не так, как тому хотелось.
Трамп ранее объявлял, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как киевский режим намерен их использовать. Путин подчеркивал, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США. Он отмечал, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампВладимир ПутинФридрих МерцЕвросоюзНАТО
 
 
