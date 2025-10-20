Экс-министр экономики Украины призвал жителей готовиться к блэкаутам

МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Блэкауты на Украине в этом году будут, жителям нужно готовиться сидеть в темноте по 8 часов, есть холодную пищу и стоять в пробках, заявил экс-министр экономики страны, глава Киевской школы экономики Тимофей Милованов.