Экс-министр экономики Украины призвал жителей готовиться к блэкаутам

МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Блэкауты на Украине в этом году будут, жителям нужно готовиться сидеть в темноте по 8 часов, есть холодную пищу и стоять в пробках, заявил экс-министр экономики страны, глава Киевской школы экономики Тимофей Милованов.
"Блэкауты в этом году будут. Как готовиться? Прежде всего - психологически… Готовиться сидеть в темноте по 8 часов, есть холодную пищу, опаздывать на работу, стоять в пробках", - написал Милованов на своей странице в соцсети Facebook*.
Также он призвал не забывать и таких простых вещах как заряженные пауэрбанки, фонарики, запас воды, теплая одежда, свечи.
Издание "Украинская правда" со ссылкой на представителя одной из энергокомпаний 16 октября сообщало, что жители Украины этой зимой будут жить с длительными отключениями электричества.
Ранее глава украинского минобороны Денис Шмыгаль заявил, что Киев готовится к трудной зиме из-за возможных перебоев в энергоснабжении.
Экс-министр энергетики Украины Юрий Продан ранее заявил, что предстоящая зима для граждан страны будет гораздо сложнее предыдущей, и призвал их уезжать жить на дачи, где есть возможность обогреваться дровами.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Зеленский заявил о возможном блэкауте на Украине
28 сентября, 23:18