Рейтинг@Mail.ru
Экс-министр экономики Украины призвал жителей готовиться к блэкаутам - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:22 20.10.2025
https://ria.ru/20251020/ukraina-2049395790.html
Экс-министр экономики Украины призвал жителей готовиться к блэкаутам
Экс-министр экономики Украины призвал жителей готовиться к блэкаутам - РИА Новости, 20.10.2025
Экс-министр экономики Украины призвал жителей готовиться к блэкаутам
Блэкауты на Украине в этом году будут, жителям нужно готовиться сидеть в темноте по 8 часов, есть холодную пищу и стоять в пробках, заявил экс-министр экономики РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T15:22:00+03:00
2025-10-20T15:22:00+03:00
в мире
украина
киев
тимофей милованов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568917120_0:0:821:461_1920x0_80_0_0_35e7f756d0de7bfe95c8b382b0d08617.jpg
https://ria.ru/20251006/ukraina-2046727208.html
https://ria.ru/20250928/zelenskiy-2044993015.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568917120_41:0:768:545_1920x0_80_0_0_bd461dab61f86f32ed33fa7be03fd084.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, тимофей милованов
В мире, Украина, Киев, Тимофей Милованов
Экс-министр экономики Украины призвал жителей готовиться к блэкаутам

Экс-министр Милованов призвал украинцев психологически готовиться к блэкаутам

CC BY 4.0 / Власність Секретаріату Кабінету Міністрів України / Тимофей Милованов
Тимофей Милованов - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
CC BY 4.0 / Власність Секретаріату Кабінету Міністрів України /
Тимофей Милованов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Блэкауты на Украине в этом году будут, жителям нужно готовиться сидеть в темноте по 8 часов, есть холодную пищу и стоять в пробках, заявил экс-министр экономики страны, глава Киевской школы экономики Тимофей Милованов.
"Блэкауты в этом году будут. Как готовиться? Прежде всего - психологически… Готовиться сидеть в темноте по 8 часов, есть холодную пищу, опаздывать на работу, стоять в пробках", - написал Милованов на своей странице в соцсети Facebook*.
Обесточенный жилой район в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
СМИ сообщили о создании секретной системы на Украине на случай блэкаута
6 октября, 22:00
Также он призвал не забывать и таких простых вещах как заряженные пауэрбанки, фонарики, запас воды, теплая одежда, свечи.
Издание "Украинская правда" со ссылкой на представителя одной из энергокомпаний 16 октября сообщало, что жители Украины этой зимой будут жить с длительными отключениями электричества.
Ранее глава украинского минобороны Денис Шмыгаль заявил, что Киев готовится к трудной зиме из-за возможных перебоев в энергоснабжении.
Экс-министр энергетики Украины Юрий Продан ранее заявил, что предстоящая зима для граждан страны будет гораздо сложнее предыдущей, и призвал их уезжать жить на дачи, где есть возможность обогреваться дровами.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Зеленский заявил о возможном блэкауте на Украине
28 сентября, 23:18
 
В миреУкраинаКиевТимофей Милованов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала