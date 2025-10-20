Рейтинг@Mail.ru
Зеленский заявил о подготовке контракта на закупку систем Patriot у США - РИА Новости, 20.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:19 20.10.2025
Зеленский заявил о подготовке контракта на закупку систем Patriot у США
Владимир Зеленский на брифинге заявил, что Киев и Вашингтон готовят контракт на закупку 25 систем Patriot, при этом одним из источников финансирования... РИА Новости, 20.10.2025
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977557112_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_4774a50e8137b4ff7adf8adb68637a4a.jpg
1920
1920
true
Зеленский заявил о подготовке контракта на закупку систем Patriot у США

Зеленский заявил о подготовке контракта на закупку 25 Patriot за счет активов РФ

© AP Photo / Andrew MedichiniВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© AP Photo / Andrew Medichini
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Владимир Зеленский на брифинге заявил, что Киев и Вашингтон готовят контракт на закупку 25 систем Patriot, при этом одним из источников финансирования предполагается сделать замороженные российские активы.
"Украина и США готовят контракт на закупку 25 систем Patriot. Украина стоит в общей очереди на получение, но Белый дом может изменить порядок поставок. Один из источников финансирования — замороженные российские активы", - приводит слова Зеленского украинский телеканал "Общественное".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Ранее телеканал ABC со ссылкой на европейский дипломатический источник сообщал, что в рамках инициативы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), предусматривающей быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран-участниц НАТО, обсуждался вопрос о поставках ПВО Patriot из США.
Американский президент Дональд Трамп ранее объявил, что США и Евросоюз договорились об отправке американского оружия Украине, при этом расходы лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. По данным СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германией вдвое большего числа систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Франция, Италия, Чехия, Венгрия и другие страны уже отказались от участия в инициативе.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Специальная военная операция на Украине
 
 
