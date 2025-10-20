Зеленский заявил о подготовке контракта на закупку систем Patriot у США

МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Владимир Зеленский на брифинге заявил, что Киев и Вашингтон готовят контракт на закупку 25 систем Patriot, при этом одним из источников финансирования предполагается сделать замороженные российские активы.
"Украина и США готовят контракт на закупку 25 систем Patriot. Украина стоит в общей очереди на получение, но Белый дом может изменить порядок поставок. Один из источников финансирования — замороженные российские активы", - приводит слова Зеленского украинский телеканал "Общественное".
Ранее телеканал ABC со ссылкой на европейский дипломатический источник сообщал, что в рамках инициативы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), предусматривающей быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран-участниц НАТО, обсуждался вопрос о поставках ПВО Patriot из США.
Американский президент Дональд Трамп ранее объявил, что США и Евросоюз договорились об отправке американского оружия Украине, при этом расходы лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. По данным СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германией вдвое большего числа систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Франция, Италия, Чехия, Венгрия и другие страны уже отказались от участия в инициативе.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
