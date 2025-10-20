В конгрессе США обратились к Зеленскому

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Конгрессвумен от Республиканской партии Анна Паулина Луна призвала Владимира Зеленского принять сделку по конфликту на Украине. Об этом она написала в соцсети Х.
"Зеленский, тебе нужно согласиться на сделку. Прими мир", — написала она.
Как сообщал Reuters, глава Белого дома Дональд Трамп намекнул на замерзание и разрушение Украины, если она не заключит сделку. Также спецпосланник президента Стив Уиткофф был одним из тех, кто наиболее настойчиво требовал от Киева согласиться на "обмен" территориями с Москвой.
В пятницу Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. По данным CNN, он сообщил, что Украина не получит дальнобойные ракеты. Портал Axios отметил, что переговоры были напряженными, а американский лидер проявил жесткость. Один из источников заявил, что встреча "прошла плохо". Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за пределами территории Белого дома.
