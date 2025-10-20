Рейтинг@Mail.ru
ЕС еще не договорился о новом кредите Украине, заявила Каллас - РИА Новости, 20.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:56 20.10.2025
ЕС еще не договорился о новом кредите Украине, заявила Каллас
ЕС еще не договорился о новом кредите Украине, заявила Каллас - РИА Новости, 20.10.2025
ЕС еще не договорился о новом кредите Украине, заявила Каллас
Страны ЕС еще не договорились о новом кредите Украине под замороженные российские активы, сообщила глава дипломатии союза Кая Каллас перед началом в Люксембурге
специальная военная операция на украине
экономика
украина
люксембург (округ)
кайя каллас
евросоюз
замороженные российские активы
украина
люксембург (округ)
экономика, украина, люксембург (округ), кайя каллас, евросоюз, замороженные российские активы
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Украина, Люксембург (округ), Кайя Каллас, Евросоюз, Замороженные российские активы
ЕС еще не договорился о новом кредите Украине, заявила Каллас

Каллас: ЕС пока не договорился о новом кредите Киеву под замороженные активы РФ

Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Страны ЕС еще не договорились о новом кредите Украине под замороженные российские активы, сообщила глава дипломатии союза Кая Каллас перед началом в Люксембурге заседания министров иностранных дел стран Евросоюза.
"Мы достигли большого прогресса, но мы еще не договорились… Это серьезный процесс, мы должны получить общее решение", - сказала она.
Марк Рютте, Владимир Зеленский, Кир Стармер и Эммануэль Макрон во время встречи с Дональдом Трампом в Белом доме
"Это бессмысленно". Запад отвернулся от Киева в критический момент
19 октября, 08:00
 
