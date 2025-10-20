ЕС еще не договорился о новом кредите Украине, заявила Каллас

БРЮССЕЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Страны ЕС еще не договорились о новом кредите Украине под замороженные российские активы, сообщила глава дипломатии союза Кая Каллас перед началом в Люксембурге заседания министров иностранных дел стран Евросоюза.

"Мы достигли большого прогресса, но мы еще не договорились… Это серьезный процесс, мы должны получить общее решение", - сказала она.