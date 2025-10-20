https://ria.ru/20251020/ukraina-2049283766.html
ЕС еще не договорился о новом кредите Украине, заявила Каллас
ЕС еще не договорился о новом кредите Украине, заявила Каллас
Страны ЕС еще не договорились о новом кредите Украине под замороженные российские активы, сообщила глава дипломатии союза Кая Каллас перед началом в Люксембурге РИА Новости, 20.10.2025
специальная военная операция на украине
экономика
украина
люксембург (округ)
кайя каллас
евросоюз
замороженные российские активы
украина
люксембург (округ)
ЕС еще не договорился о новом кредите Украине, заявила Каллас
