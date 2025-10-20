В Черниговской области сообщили о разрушениях на энергообъекте

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. В Черниговской области сильно поврежден объект энергетической инфраструктуры после взрывов, сообщила "Черниговоблэнерго".
"Энергообъект в Нежинском районе — и 2700 абонентов без электроснабжения. Энергетики с вечера усиленно работают над ликвидацией аварий, однако повреждения очень масштабные", — написала компания в Telegram-канале.
Ночью в регионе объявляли воздушную тревогу.
В пятницу энергетическая компания "Укрэнерго" заявила, что во многих регионах Украины, включая Черниговскую область, ввели аварийные отключения света.
Удары по энергетике
Десятого октября Минобороны сообщило о массированном ударе по объектам энергетики, питающим предприятия ВПК Украины. Атака стала ответом на террористические удары ВСУ по гражданским объектам в России.
За день до этого Владимир Зеленский пригрозил блэкаутом Белгородской и Курской областям.
Премьер-министр Юлия Свириденко признала существенные повреждения энергетической инфраструктуры.
В Киеве произошел блэкаут, в городе наблюдался транспортный коллапс, на некоторых участках метро остановили движение. Проблемы со светом были в городах по всей Украине, включая Днепропетровск, Харьков, Кременчуг, Кривой Рог, Одессу. Сложности с электроснабжением сохраняются до сих пор.
После этого российская армия еще несколько раз била по предприятиям украинского ВПК, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.
