В Черниговской области сообщили о разрушениях на энергообъекте
08:33 20.10.2025 (обновлено: 10:49 20.10.2025)
В Черниговской области сообщили о разрушениях на энергообъекте
В Черниговской области сообщили о разрушениях на энергообъекте
В Черниговской области сообщили о разрушениях на энергообъекте
В Черниговской области сильно поврежден объект энергетической инфраструктуры после взрывов, сообщила "Черниговоблэнерго". РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T08:33:00+03:00
2025-10-20T10:49:00+03:00
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
В Черниговской области сообщили о разрушениях на энергообъекте

В Черниговской области поврежден энергообъект после взрывов

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные тушат пожар на энергетическом объекте в Черниговской области. 20 октября 2025
Украинские пожарные тушат пожар на энергетическом объекте в Черниговской области. 20 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные тушат пожар на энергетическом объекте в Черниговской области. 20 октября 2025
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. В Черниговской области сильно поврежден объект энергетической инфраструктуры после взрывов, сообщила "Черниговоблэнерго".
«
"Энергообъект в Нежинском районе — и 2700 абонентов без электроснабжения. Энергетики с вечера усиленно работают над ликвидацией аварий, однако повреждения очень масштабные", — написала компания в Telegram-канале.
Ночью в регионе объявляли воздушную тревогу.
В пятницу энергетическая компания "Укрэнерго" заявила, что во многих регионах Украины, включая Черниговскую область, ввели аварийные отключения света.
Удары по энергетике

Десятого октября Минобороны сообщило о массированном ударе по объектам энергетики, питающим предприятия ВПК Украины. Атака стала ответом на террористические удары ВСУ по гражданским объектам в России.

За день до этого Владимир Зеленский пригрозил блэкаутом Белгородской и Курской областям.

Премьер-министр Юлия Свириденко признала существенные повреждения энергетической инфраструктуры.
В Киеве произошел блэкаут, в городе наблюдался транспортный коллапс, на некоторых участках метро остановили движение. Проблемы со светом были в городах по всей Украине, включая Днепропетровск, Харьков, Кременчуг, Кривой Рог, Одессу. Сложности с электроснабжением сохраняются до сих пор.
После этого российская армия еще несколько раз била по предприятиям украинского ВПК, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.
В миреЧерниговская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныУкрэнерго
 
 
