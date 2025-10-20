Рейтинг@Mail.ru
Доклад: Киев пытается создать гетто и прилепиться к Европе
07:05 20.10.2025 (обновлено: 07:29 20.10.2025)
Доклад: Киев пытается создать гетто и прилепиться к Европе
Доклад: Киев пытается создать гетто и прилепиться к Европе
Попытка властей Украины создать из страны гетто и "прилепиться к Европе" через навязывание английского языка как второго может означать только конец украинского РИА Новости, 20.10.2025
в мире, украина, польша, европа
Доклад: Киев пытается создать гетто и прилепиться к Европе

Попытка Украины присоединиться к Европе означает конец украинского языка

Вид на Киев. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Попытка властей Украины создать из страны гетто и "прилепиться к Европе" через навязывание английского языка как второго может означать только конец украинского языка и культуры, именно русская культура в своей открытости служила для украинцев входом в мировую, говорится в докладе РИА Новости аналитика "Креативная экономика как цивилизационная проекция России".
"Русский язык мечтала искоренить Польша маршала Пилсудского, подрядившаяся принять участие в гитлеровском Drang nach Osten (натиск на восток - ред.) и первой заключившая пакт о ненападении с нацистами. Урок Польши должны выучить на Украине, все проблемы которой в конечном счете сводятся к проблеме провинциальной культуры ненависти ко всему русскому, притом, что именно русская культура в своей открытости служила для украинцев входом в мировую. Попытка создать из страны гетто и прилепиться к Европе через навязывание населению английского как второго может означать только конец украинского языка и украинской культуры", - сказано в докладе.
Отмечается, что десоветизация и отказ от всего советского наследия, включая культурное, равнозначны нежеланию создавать собственную высокую культуру. Авторы доклада напомнили, что в СССР процветали национальные культуры всех народов, включая украинскую.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
