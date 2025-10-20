МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Попытка властей Украины создать из страны гетто и "прилепиться к Европе" через навязывание английского языка как второго может означать только конец украинского языка и культуры, именно русская культура в своей открытости служила для украинцев входом в мировую, говорится в докладе РИА Новости аналитика "Креативная экономика как цивилизационная проекция России".