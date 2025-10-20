Рейтинг@Mail.ru
"Это катастрофа": на Западе высказались о российских ударах по Украине - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:39 20.10.2025 (обновлено: 10:58 20.10.2025)
https://ria.ru/20251020/ukraina-2049262891.html
"Это катастрофа": на Западе высказались о российских ударах по Украине
"Это катастрофа": на Западе высказались о российских ударах по Украине - РИА Новости, 20.10.2025
"Это катастрофа": на Западе высказались о российских ударах по Украине
сообщил в эфире YouTube-канала The Duran британский геополитический аналитик Александр Меркурис. РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T01:39:00+03:00
2025-10-20T10:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
россия
александр меркурис
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028114868_0:105:3072:1833_1920x0_80_0_0_e0996d6eb3a9c25e122473e6b9569793.jpg
https://ria.ru/20251013/armiya-2047815432.html
https://ria.ru/20251012/tayna-2047700973.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028114868_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_daf802f1c746fc208bd68ea99e949e45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, россия, александр меркурис, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Россия, Александр Меркурис, Вооруженные силы Украины
"Это катастрофа": на Западе высказались о российских ударах по Украине

Александр Меркурис: Киеву нечем сбивать российские беспилотники и ракеты

© РИА Новости / Евгений БиятовМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. ВСУ оказались в критической ситуации, так как у них закончились средства для перехвата российских дронов и ракет, сообщил в эфире YouTube-канала The Duran британский геополитический аналитик Александр Меркурис.
"Теперь их не отправят (речь о новых поставках западных перехватчиков. — Прим. ред.), и даже украинцы признают, что имеющееся у них вооружение не может сбивать российские ракеты и беспилотники в должном количестве. Так что это катастрофа", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Армия России нагло обманула всех среди бела дня: такое простить нельзя
13 октября, 08:00
При этом аналитик подчеркнул, что ситуация для Киева продолжит ухудшаться, поскольку Россия систематически усиливает удары по Украине.
В пятницу Минобороны сообщило, что в ответ на террористические атаки Украины с 11 по 17 октября российские военные за неделю нанесли по объектам ВСУ один массированный и семь групповых ударов, в том числе ракетами "Кинжал".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
На Западе узнали главную военную тайну России
12 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевРоссияАлександр МеркурисВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала