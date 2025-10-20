Рейтинг@Mail.ru
01:36 20.10.2025 (обновлено: 08:02 20.10.2025)
На Западе сделали тяжелое признание об Украине

Аналитик Миклош Санто: Европа не может спасти и Украину, и себя

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Евросоюз не способен одновременно спасти и себя, и Украину, написал в соцсети Х генеральный директор Центра фундаментальных прав Венгрии Миклош Санто.
"Даже либеральные СМИ теперь признают: Европа не может спасти Украину и себя. Первой об этом заявила Венгрия — вступление Киева в ЕС раздавит нашу промышленность, сельское хозяйство, уровень жизни", — отметил он.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Киев надеется на продвижение заявки Украины на членство в ЕС
Вчера, 01:01
Ранее сегодня министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что на встречах с коллегами из государств Евросоюза Будапешт будет выступать против продолжения военной помощи Киеву.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, в свою очередь, подчеркивал, что Евросоюз вообще не должен участвовать в урегулировании конфликта на Украине, а переговоры на эту тему должны вести Россия и США.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Орбан рассказал, сколько Евросоюз потратил на Украину
16 октября, 15:28
 
