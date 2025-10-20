https://ria.ru/20251020/ukraina-2049262724.html
На Западе сделали тяжелое признание об Украине
На Западе сделали тяжелое признание об Украине - РИА Новости, 20.10.2025
На Западе сделали тяжелое признание об Украине
Евросоюз не способен одновременно спасти и себя, и Украину, написал в соцсети Х генеральный директор Центра фундаментальных прав Венгрии Миклош Санто. РИА Новости, 20.10.2025
Аналитик Миклош Санто: Европа не может спасти и Украину, и себя