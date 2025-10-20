Киев надеется на продвижение заявки Украины на членство в ЕС

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Киев надеется на продвижение заявки Украины на членство в Евросоюзе в декабре на фоне "креативных решений" ЕС по обхождению вето Венгрии, сообщает издание Politico по итогам интервью с вице-премьером Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарасом Качкой.

"Украина надеется, что ее заявка на членство в ЕС продвинется до конца этого года благодаря "креативным решениям" для преодоления оппозиции Венгрии... Лидеры ЕС могли бы подписать открытие целых шести переговорных кластеров - юридических шагов на пути к членству в блоке - в декабре на фоне появления "политической инициативы" и растущего давления на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, нацеленного на то, чтобы он убрал свое вето", - говорится в публикации по итогам интервью.