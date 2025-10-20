Киев надеется на продвижение заявки Украины на членство в ЕС

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Киев надеется на продвижение заявки Украины на членство в Евросоюзе в декабре на фоне "креативных решений" ЕС по обхождению вето Венгрии, сообщает издание Politico по итогам интервью с вице-премьером Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарасом Качкой.
Ранее Politico писало о том, что председатель Европейского совета Антониу Кошта предлагает упростить голосование в Евросоюзе по открытию переговорных кластеров на пути к вступлению Украины в блок, стремясь обойти вето Венгрии. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что, чтобы отменить принцип единогласия для начала переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, тоже нужно одобрение всех 27 стран, а Венгрия против.
"Украина надеется, что ее заявка на членство в ЕС продвинется до конца этого года благодаря "креативным решениям" для преодоления оппозиции Венгрии... Лидеры ЕС могли бы подписать открытие целых шести переговорных кластеров - юридических шагов на пути к членству в блоке - в декабре на фоне появления "политической инициативы" и растущего давления на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, нацеленного на то, чтобы он убрал свое вето", - говорится в публикации по итогам интервью.
Качка допустил возможную личную встречу Владимира Зеленского и Виктора Орбана ради решения проблемы членства, однако не смог сказать, когда и где она могла бы состояться.
"Я надеюсь, что страны-члены найдут решение проблемы (венгерского вето - ред.) в декабре", - добавил он.
Орбан перед началом саммита ЕС в июне говорил, что на нем не может быть принято решение по вопросу евроинтеграции Украины, которое имело бы юридическую силу, потому что Венгрия не поддерживает вступление Киева в ЕС, а этот вопрос необходимо решать единогласно. Также он озвучил результаты проведенного в Венгрии опроса о приеме Украины в сообщество, согласно которым 95% участников, более двух миллионов человек, высказались против евроинтеграции Киева.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС. Ранее Орбан говорил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
