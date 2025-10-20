В Одесской области прогремели взрывы

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Взрывы раздались в Одесской области, сообщает украинское издание "Зеркало недели" на фоне воздушной тревоги.

"Одесса, местные паблики сообщают про взрывы в области", - говорится в сообщении издания, опубликованном в его Telegram-канале.