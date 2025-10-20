В девяти областях Украины объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Черниговской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Одесской областях Украины, а также в части Полтавской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным карты, сигнал воздушной тревоги звучит в Харьковской области около трех часов, в Черниговской - около часа, а в Одесской - около получаса. В остальных областях тревога была объявлена практически одновременно и звучит менее 20 минут.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18