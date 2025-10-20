Рейтинг@Mail.ru
В Уфе ребенок пострадал, играя на детской площадке - РИА Новости, 20.10.2025
10:52 20.10.2025
В Уфе ребенок пострадал, играя на детской площадке
В Уфе ребенок пострадал, играя на детской площадке - РИА Новости, 20.10.2025
В Уфе ребенок пострадал, играя на детской площадке
Ребенок пострадал во время игр на детской площадке в Уфе, конструкция провалилась, мальчик попал в больницу, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат... РИА Новости, 20.10.2025
происшествия
уфа
https://ria.ru/20250629/vladivostok-2026088834.html
уфа
происшествия, уфа
Происшествия, Уфа
В Уфе ребенок пострадал, играя на детской площадке

В Уфе ребенок получил травмы во время игры на детской площадке

Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
ПЕРМЬ, 20 окт - РИА Новости. Ребенок пострадал во время игр на детской площадке в Уфе, конструкция провалилась, мальчик попал в больницу, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.
"В детскую городскую больницу №17 госпитализировали 14-летнего мальчика после игр на детской площадке в Уфе. С его слов, в какой-то момент конструкция провалилась под его ногами. С характерными травмами его доставили в стационар", - написал Рахматуллин в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что сейчас пациент находится в состоянии средней степени тяжести.
Ранее в местных пабликах в соцсетях появилась информация, что подросток в Уфе госпитализирован с переломами двух костей и сотрясением, так как батут, на котором мальчик играл, провалился. Уточнялось, что якобы после инцидента аттракцион с детской площадки исчез.
Города России. Владивосток
Во Владивостоке из-за обрушения аттракциона пострадал ребенок
29 июня, 06:00
 
ПроисшествияУфа
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
