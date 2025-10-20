В Уфе ребенок пострадал, играя на детской площадке

ПЕРМЬ, 20 окт - РИА Новости. Ребенок пострадал во время игр на детской площадке в Уфе, конструкция провалилась, мальчик попал в больницу, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Он уточнил, что сейчас пациент находится в состоянии средней степени тяжести.

Ранее в местных пабликах в соцсетях появилась информация, что подросток в Уфе госпитализирован с переломами двух костей и сотрясением, так как батут, на котором мальчик играл, провалился. Уточнялось, что якобы после инцидента аттракцион с детской площадки исчез.