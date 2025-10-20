https://ria.ru/20251020/ufa-2049309582.html
В Уфе ребенок пострадал, играя на детской площадке
В Уфе ребенок пострадал, играя на детской площадке - РИА Новости, 20.10.2025
В Уфе ребенок пострадал, играя на детской площадке
Ребенок пострадал во время игр на детской площадке в Уфе, конструкция провалилась, мальчик попал в больницу, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T10:52:00+03:00
2025-10-20T10:52:00+03:00
2025-10-20T10:52:00+03:00
происшествия
уфа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156197/41/1561974100_327:0:2825:1405_1920x0_80_0_0_2831958ca515f18795a47a29ac6e914d.jpg
https://ria.ru/20250629/vladivostok-2026088834.html
уфа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156197/41/1561974100_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_49494ad2548cb9e6e1172566c2ccdee6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, уфа
В Уфе ребенок пострадал, играя на детской площадке
В Уфе ребенок получил травмы во время игры на детской площадке
ПЕРМЬ, 20 окт - РИА Новости. Ребенок пострадал во время игр на детской площадке в Уфе, конструкция провалилась, мальчик попал в больницу, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.
"В детскую городскую больницу №17 госпитализировали 14-летнего мальчика после игр на детской площадке в Уфе. С его слов, в какой-то момент конструкция провалилась под его ногами. С характерными травмами его доставили в стационар", - написал Рахматуллин в своем Telegram-канале
.
Он уточнил, что сейчас пациент находится в состоянии средней степени тяжести.
Ранее в местных пабликах в соцсетях появилась информация, что подросток в Уфе госпитализирован с переломами двух костей и сотрясением, так как батут, на котором мальчик играл, провалился. Уточнялось, что якобы после инцидента аттракцион с детской площадки исчез.