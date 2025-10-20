В Турции оценили значение переговоров в Стамбуле

АНКАРА, 20 октября — РИА Новости. Итоги переговорного процесса делегаций России и Украины в Стамбуле могут стать основой для будущих возможных встреч на высшем уровне, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник.

"Мы провели в Стамбуле три раунда переговоров. Были наработки делегаций, которые они представили лидерам, что помогло лучше понять позиции сторон. Эти наработки, безусловно, станут основой для возможных переговоров на уровне лидеров. Главная задача сейчас — обеспечить, чтобы переговорный процесс не прерывался и привёл к конкретным результатам", — заявил собеседник агентства.