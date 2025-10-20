Рейтинг@Mail.ru
В Турции оценили значение переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 20.10.2025
05:45 20.10.2025
В Турции оценили значение переговоров в Стамбуле
В Турции оценили значение переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 20.10.2025
В Турции оценили значение переговоров в Стамбуле
Итоги переговорного процесса делегаций России и Украины в Стамбуле могут стать основой для будущих возможных встреч на высшем уровне, заявил РИА Новости... РИА Новости, 20.10.2025
в мире
россия
украина
стамбул
сергей лавров
владимир зеленский
владимир путин
россия
украина
стамбул
в мире, россия, украина, стамбул, сергей лавров, владимир зеленский, владимир путин
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Владимир Путин
В Турции оценили значение переговоров в Стамбуле

Итог переговоров в Стамбуле может стать основой для встреч глав России и Украины

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВид на мечеть Сулеймание в Стамбуле
Вид на мечеть Сулеймание в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Вид на мечеть Сулеймание в Стамбуле. Архивное фото
АНКАРА, 20 октября — РИА Новости. Итоги переговорного процесса делегаций России и Украины в Стамбуле могут стать основой для будущих возможных встреч на высшем уровне, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала Киеву тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Турция рассчитывает на возобновление переговоров по Украине в Стамбуле, однако пока не получала каких-либо сигналов, сообщил во вторник РИА Новости турецкий дипломатический источник.
"Мы провели в Стамбуле три раунда переговоров. Были наработки делегаций, которые они представили лидерам, что помогло лучше понять позиции сторон. Эти наработки, безусловно, станут основой для возможных переговоров на уровне лидеров. Главная задача сейчас — обеспечить, чтобы переговорный процесс не прерывался и привёл к конкретным результатам", — заявил собеседник агентства.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
