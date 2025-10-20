Турция ждет встречи лидеров России, США и Украины

АНКАРА, 20 окт – РИА Новости. Турция пока не располагает конкретной информацией о возможной встрече лидеров России, США и Украины на своей территории, но сохраняет ожидания такого события, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Президент Турции Тайип Эрдоган ранее неоднократно подчёркивал, что без переговоров на высшем уровне невозможно добиться конкретных результатов в урегулировании конфликта. Анкара традиционно позиционирует себя как посредник между Москвой и Киевом, опираясь на опыт содействия "зерновой сделке" и гуманитарным инициативам. Эрдоган заявлял, что конечная цель Анкары - провести встречу по Украине на уровне лидеров, по словам турецкого лидера, он проинформировал об этом американского президента Дональда Трампа.
"Конкретного процесса пока нет. Но мы продолжаем ждать", - сказал собеседник агентства, отказавшись от дополнительных комментариев.
