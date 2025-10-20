Рейтинг@Mail.ru
Турция ждет встречи лидеров России, США и Украины - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:44 20.10.2025
https://ria.ru/20251020/turtsija-2049278363.html
Турция ждет встречи лидеров России, США и Украины
Турция ждет встречи лидеров России, США и Украины - РИА Новости, 20.10.2025
Турция ждет встречи лидеров России, США и Украины
Турция пока не располагает конкретной информацией о возможной встрече лидеров России, США и Украины на своей территории, но сохраняет ожидания такого события,... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T07:44:00+03:00
2025-10-20T07:44:00+03:00
в мире
турция
украина
анкара (провинция)
дональд трамп
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149243/99/1492439913_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_198b95bf542a3b2d9e611658fcb16fab.jpg
https://ria.ru/20251017/tramp-2048940432.html
турция
украина
анкара (провинция)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149243/99/1492439913_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_4b392223ef01a66fab9d5c8b08201780.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, украина, анкара (провинция), дональд трамп, россия
В мире, Турция, Украина, Анкара (провинция), Дональд Трамп, Россия
Турция ждет встречи лидеров России, США и Украины

В Турции не располагают информацией о возможной встрече Путина, Трампа и Трампа

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Вид на город Анкара. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 20 окт – РИА Новости. Турция пока не располагает конкретной информацией о возможной встрече лидеров России, США и Украины на своей территории, но сохраняет ожидания такого события, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Президент Турции Тайип Эрдоган ранее неоднократно подчёркивал, что без переговоров на высшем уровне невозможно добиться конкретных результатов в урегулировании конфликта. Анкара традиционно позиционирует себя как посредник между Москвой и Киевом, опираясь на опыт содействия "зерновой сделке" и гуманитарным инициативам. Эрдоган заявлял, что конечная цель Анкары - провести встречу по Украине на уровне лидеров, по словам турецкого лидера, он проинформировал об этом американского президента Дональда Трампа.
"Конкретного процесса пока нет. Но мы продолжаем ждать", - сказал собеседник агентства, отказавшись от дополнительных комментариев.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
МИД Турции оценил готовность Трампа встретиться с Путиным
17 октября, 17:19
 
В миреТурцияУкраинаАнкара (провинция)Дональд ТрампРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала