В Турции ожидают прогресса в урегулировании конфликта на Украине - РИА Новости, 20.10.2025
03:43 20.10.2025
В Турции ожидают прогресса в урегулировании конфликта на Украине
В Турции ожидают прогресса в урегулировании конфликта на Украине
В Турции ожидают прогресса в урегулировании конфликта на Украине

Турция рассчитывает на прогресс по Украине после встречи Путина и Трампа

АНКАРА, 20 окт – РИА Новости. Турецкая сторона рассчитывает, что планируемая встреча лидеров России и США в Будапеште приведёт к прогрессу в урегулировании конфликта на Украине, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Турции.
Шестнадцатого октября состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом — один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По итогам разговора Трамп заявил о намерении провести личную встречу с Путиным в Будапеште.
"Что касается наших ожиданий, то прежде всего мы рассчитываем на реальные шаги в урегулировании конфликта, последствия которого ощутимы для нашего региона. Ожидаем позитивных результатов от этой встречи", — сказал собеседник агентства.
