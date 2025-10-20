В Турции ожидают прогресса в урегулировании конфликта на Украине

АНКАРА, 20 окт – РИА Новости. Турецкая сторона рассчитывает, что планируемая встреча лидеров России и США в Будапеште приведёт к прогрессу в урегулировании конфликта на Украине, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Турции.

"Что касается наших ожиданий, то прежде всего мы рассчитываем на реальные шаги в урегулировании конфликта, последствия которого ощутимы для нашего региона. Ожидаем позитивных результатов от этой встречи", — сказал собеседник агентства.