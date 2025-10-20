Рейтинг@Mail.ru
Тулаев рассказал о роли компетенции чемпионата высоких технологий
Профессионалы. Сделано в России
 
10:00 20.10.2025
Тулаев рассказал о роли компетенции чемпионата высоких технологий
Тулаев рассказал о роли компетенции чемпионата высоких технологий
Развитие компетенции "Сервисный инженер промышленного оборудования в Индустрии 4.0" чемпионата высоких технологий помогает решать стратегические задачи, стоящие РИА Новости, 20.10.2025
Тулаев рассказал о роли компетенции чемпионата высоких технологий

МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Развитие компетенции "Сервисный инженер промышленного оборудования в Индустрии 4.0" чемпионата высоких технологий помогает решать стратегические задачи, стоящие перед российской промышленностью, и готовить квалифицированные кадры, заявил директор по развитию компании "Стереотек" Анатолий Тулаев.
Предприятие стало инициатором создания компетенции. Тулаев отметил, что у специальности огромный потенциал, и молодые люди понимают, что навыки, которые они получают благодаря этой компетенции, будут востребованы на рынке.
Заместитель министра просвещения РФ Владимир Желонкин - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Владимир Желонкин: Чемпионат высоких технологий создает профессии будущего
30 сентября, 09:00
"Развитие компетенции “Сервисный инженер в Индустрии 4.0” – это основа для решения задач технологического суверенитета. Благодаря такой подготовке специалисты смогут эффективно поддерживать инфраструктуру сложного промышленного оборудования, обеспечивая надежность и качество производства", – подчеркнул Тулаев, его слова приводит пресс-служба института развития профессионального образования.
Чемпионат высоких технологий проводится в рамках федерального проекта "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь и дети". В 2025 году финал проходил в Великом Новгороде по 15 компетенциям.
Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – институт развития профессионального образования.
Финал соревнований в рамках чемпионата высоких технологий. На сцене – и.о. губернатора Новгородской области Александр Дронов и министр просвещения России Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
В ногу со временем: высокие технологии – в руках молодых
30 сентября, 09:00
 
