Тулаев рассказал о роли компетенции чемпионата высоких технологий

МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Развитие компетенции "Сервисный инженер промышленного оборудования в Индустрии 4.0" чемпионата высоких технологий помогает решать стратегические задачи, стоящие перед российской промышленностью, и готовить квалифицированные кадры, заявил директор по развитию компании "Стереотек" Анатолий Тулаев.

Предприятие стало инициатором создания компетенции. Тулаев отметил, что у специальности огромный потенциал, и молодые люди понимают, что навыки, которые они получают благодаря этой компетенции, будут востребованы на рынке.

"Развитие компетенции “Сервисный инженер в Индустрии 4.0” – это основа для решения задач технологического суверенитета. Благодаря такой подготовке специалисты смогут эффективно поддерживать инфраструктуру сложного промышленного оборудования, обеспечивая надежность и качество производства", – подчеркнул Тулаев, его слова приводит пресс-служба института развития профессионального образования.

Чемпионат высоких технологий проводится в рамках федерального проекта "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь и дети". В 2025 году финал проходил в Великом Новгороде по 15 компетенциям.