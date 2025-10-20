https://ria.ru/20251020/tulaev-2047987366.html
Тулаев рассказал о роли компетенции чемпионата высоких технологий
2025-10-20T10:00:00+03:00
2025-10-20T10:00:00+03:00
2025-10-20T10:00:00+03:00
россия
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Развитие компетенции "Сервисный инженер промышленного оборудования в Индустрии 4.0" чемпионата высоких технологий помогает решать стратегические задачи, стоящие перед российской промышленностью, и готовить квалифицированные кадры, заявил директор по развитию компании "Стереотек" Анатолий Тулаев.
Предприятие стало инициатором создания компетенции. Тулаев отметил, что у специальности огромный потенциал, и молодые люди понимают, что навыки, которые они получают благодаря этой компетенции, будут востребованы на рынке.
"Развитие компетенции “Сервисный инженер в Индустрии 4.0” – это основа для решения задач технологического суверенитета. Благодаря такой подготовке специалисты смогут эффективно поддерживать инфраструктуру сложного промышленного оборудования, обеспечивая надежность и качество производства", – подчеркнул Тулаев, его слова приводит пресс-служба института развития профессионального образования.
Чемпионат высоких технологий проводится в рамках федерального проекта "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь и дети". В 2025 году финал проходил в Великом Новгороде по 15 компетенциям.
Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – институт развития профессионального образования.