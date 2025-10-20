https://ria.ru/20251020/trevoga-2049274724.html
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 20.10.2025
белгородская область
