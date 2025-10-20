https://ria.ru/20251020/trevoga-2049262376.html
В Пензенской области отменили режим беспилотной опасности
В Пензенской области отменили режим беспилотной опасности - РИА Новости, 20.10.2025
В Пензенской области отменили режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности отменен на всей территории Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко в Telegram-канале. РИА Новости, 20.10.2025
пензенская область
