Трамп пригрозил уничтожить ХАМАС
Президент США Дональд Трамп пригрозил "уничтожить" палестинское движение ХАМАС в случае, если будут нарушены условия мирного соглашения по прекращению огня в... РИА Новости, 20.10.2025
ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил "уничтожить" палестинское движение ХАМАС в случае, если будут нарушены условия мирного соглашения по прекращению огня в секторе Газа.
"Они будут хорошо себя вести, будут милыми, а если нет, то мы уничтожим их, если придется", - сообщил Трамп
журналистам в Белом доме, имея в виду ХАМАС
.
По мнению Трампа, палестинское движение знает о том, что будет уничтожено в случае нарушения условий сделки по Газе.
Соглашение о прекращении огня между Израилем
и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 10 октября.
Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в анклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки.
В настоящее время палестинское движение ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену. По условиям соглашения, палестинская сторона должна вернуть Израилю все оставшиеся в ее руках 28 тел, однако на данный момент были возвращены и опознаны лишь 12 тел заложников.