Трамп пригрозил уничтожить ХАМАС

ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил "уничтожить" палестинское движение ХАМАС в случае, если будут нарушены условия мирного соглашения по прекращению огня в секторе Газа.

"Они будут хорошо себя вести, будут милыми, а если нет, то мы уничтожим их, если придется", - сообщил Трамп журналистам в Белом доме, имея в виду ХАМАС

По мнению Трампа, палестинское движение знает о том, что будет уничтожено в случае нарушения условий сделки по Газе.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 10 октября.

Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в анклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки.