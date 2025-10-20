Рейтинг@Mail.ru
19:23 20.10.2025 (обновлено: 19:24 20.10.2025)
Трамп заявил о прекращении США поставок запчастей для самолетов в Китай
Трамп заявил о прекращении США поставок запчастей для самолетов в Китай
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Соединенные Штаты могут прекратить поставки запчастей для самолетов в Китай на фоне торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином, заявил президент США Дональд Трамп.
"Они пригрозили нам редкоземельными элементами, а я пригрозил им пошлинами, но я также мог бы угрожать многими другими вещами, например, самолётами. Вы знаете про самолёты, потому что они не могут достать запчасти для своих самолётов. Мы строим их самолёты. Мы делаем отличную работу. Это в основном самолёты Boeing, и мы могли бы прекратить поставки запчастей", - сказал Трамп журналистам.
Трамп заявил, что США располагают секретными вооружениями
Вчера, 19:21
 
