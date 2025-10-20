https://ria.ru/20251020/tramp-2049464920.html
Трамп заявил о прекращении США поставок запчастей для самолетов в Китай
Трамп заявил о прекращении США поставок запчастей для самолетов в Китай - РИА Новости, 20.10.2025
Трамп заявил о прекращении США поставок запчастей для самолетов в Китай
Соединенные Штаты могут прекратить поставки запчастей для самолетов в Китай на фоне торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином, заявил президент США... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T19:23:00+03:00
2025-10-20T19:23:00+03:00
2025-10-20T19:24:00+03:00
в мире
китай
вашингтон (штат)
дональд трамп
пекин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040514738_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_f936bdc9da26c4509c4a944d6a18ce8a.jpg
https://ria.ru/20251020/tramp-2049464189.html
китай
вашингтон (штат)
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040514738_137:0:2360:1667_1920x0_80_0_0_1776d0edcd36a91441ab3db1d9aa182c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, вашингтон (штат), дональд трамп, пекин
В мире, Китай, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Пекин
Трамп заявил о прекращении США поставок запчастей для самолетов в Китай
Трамп: США могут прекратить поставки запчастей для самолётов в КНР