Трамп пригрозил последствиями при отсутствии урегулирования на Украине - РИА Новости, 20.10.2025
19:23 20.10.2025
Трамп пригрозил последствиями при отсутствии урегулирования на Украине
Президент США Дональд Трамп предупредил, что в случае провала переговоров по урегулированию конфликта на Украине многим придется "заплатить большую цену". РИА Новости, 20.10.2025
в мире
сша
украина
дональд трамп
обострение палестино-израильского конфликта
сша
украина
Новости
ru-RU
в мире, сша, украина, дональд трамп, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Обострение палестино-израильского конфликта
ВАШИНГТОН, 20 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предупредил, что в случае провала переговоров по урегулированию конфликта на Украине многим придется "заплатить большую цену".
"Мы пытаемся достичь соглашения. Если оно будет достигнуто — это прекрасно. Если нет, многие заплатят большую цену", — сказал Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме.
Американский лидер не уточнил, кого именно в таком случае затронут озвученные им последствия.
Президент США Дональд Трамп во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Вашингтоне. 5 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Трамп заявил, что держит в голове крайний срок заключения мира на Украине
5 июня, 19:45
 
В миреСШАУкраинаДональд ТрампОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
