Трамп пригрозил последствиями при отсутствии урегулирования на Украине
Трамп пригрозил последствиями при отсутствии урегулирования на Украине - РИА Новости, 20.10.2025
Трамп пригрозил последствиями при отсутствии урегулирования на Украине
Президент США Дональд Трамп предупредил, что в случае провала переговоров по урегулированию конфликта на Украине многим придется "заплатить большую цену". РИА Новости, 20.10.2025
Трамп пригрозил последствиями при отсутствии урегулирования на Украине
Трамп: в случае провала переговоров по Украине многие заплатят большую цену