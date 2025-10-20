https://ria.ru/20251020/tramp-2049464189.html
Трамп заявил, что США располагают секретными вооружениями
Президент США Дональд Трамп заявил, что страна располагает передовыми вооружениями, о существовании которых "многие даже не знают". РИА Новости, 20.10.2025
