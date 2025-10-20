https://ria.ru/20251020/tramp-2049462119.html
Трамп заявил, что не верит в победу Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в способность Украины одержать победу в конфликте с Россией, хотя полностью не исключает такого сценария. РИА Новости, 20.10.2025
РИА Новости
2025
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
Трамп заявил, что не верит в победу Украины в конфликте с Россией