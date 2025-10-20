Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что не верит в победу Украины - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:12 20.10.2025 (обновлено: 19:33 20.10.2025)
https://ria.ru/20251020/tramp-2049462119.html
Трамп заявил, что не верит в победу Украины
Трамп заявил, что не верит в победу Украины - РИА Новости, 20.10.2025
Трамп заявил, что не верит в победу Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в способность Украины одержать победу в конфликте с Россией, хотя полностью не исключает такого сценария. РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T19:12:00+03:00
2025-10-20T19:33:00+03:00
в мире
украина
сша
дональд трамп
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049462648_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_df233ab7c01e8e033c4b6f935b1cf430.jpg
https://ria.ru/20251020/es-2049405885.html
https://ria.ru/20251020/tramp-2049268570.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049462648_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_e2107df387ada5c1ff211019830682b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, дональд трамп, россия
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Россия
Трамп заявил, что не верит в победу Украины

Трамп заявил, что не верит в победу Украины в конфликте с Россией

© Getty Images / Chip SomodevillaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© Getty Images / Chip Somodevilla
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 20 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в способность Украины одержать победу в конфликте с Россией, хотя полностью не исключает такого сценария.
«

"Они все еще могут выиграть. Я не думаю, что это случится, но они могут", — сказал он.

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Главы МИД стран ЕС хотят сорвать переговоры России и США, заявил Сийярто
Вчера, 16:14
Так Трамп ответил на вопрос журналистов в Белом доме о возможности победы Киева в конфликте с Москвой.
Он также добавил, что США пытаются достичь соглашения об урегулировании вооруженного противостояния.
«

"Если оно будет достигнуто — это прекрасно. Если нет — многие заплатят большую цену", — сказал хозяин Белого дома.

Американский лидер не уточнил, кого именно в таком случае затронут озвученные им последствия.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Трамп вновь предложил России и Украине остановиться на текущей линии фронта
Вчера, 03:34
 
В миреУкраинаСШАДональд ТрампРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала