РИА Новости. ТРАМП ЗАЯВИЛ, ЧТО КИТАЙ "БУДЕТ ПЛАТИТЬ" ИМПОРТНЫЕ ПОШЛИНЫ В РАЗМЕРЕ 155%, ЕСЛИ СТОРОНЫ НЕ СМОГУТ УСТРАНИТЬ РАЗНОГЛАСИЯ В ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ
https://ria.ru/20251020/tramp-2049459142.html
Трамп заявил о росте импортных пошлин для Китая
Трамп заявил о росте импортных пошлин для Китая - РИА Новости, 20.10.2025
Трамп заявил о росте импортных пошлин для Китая
РИА Новости. ТРАМП ЗАЯВИЛ, ЧТО КИТАЙ "БУДЕТ ПЛАТИТЬ" ИМПОРТНЫЕ ПОШЛИНЫ В РАЗМЕРЕ 155%, ЕСЛИ СТОРОНЫ НЕ СМОГУТ УСТРАНИТЬ РАЗНОГЛАСИЯ В ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T18:59:00+03:00
2025-10-20T18:59:00+03:00
2025-10-20T18:59:00+03:00
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040514738_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_f936bdc9da26c4509c4a944d6a18ce8a.jpg
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040514738_137:0:2360:1667_1920x0_80_0_0_1776d0edcd36a91441ab3db1d9aa182c.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай
Китай
Трамп заявил о росте импортных пошлин для Китая
Трамп: Китай будет платить импортные пошлины в размере 155%
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в