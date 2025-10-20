Рейтинг@Mail.ru
Трамп на встрече с Зеленским игнорировал его слова, пишет WP - РИА Новости, 20.10.2025
17:11 20.10.2025
Трамп на встрече с Зеленским игнорировал его слова, пишет WP
Трамп на встрече с Зеленским игнорировал его слова, пишет WP - РИА Новости, 20.10.2025
Трамп на встрече с Зеленским игнорировал его слова, пишет WP
Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с Владимиром Зеленским не обращал внимания на его заявления и продолжал жаловаться на то, что не получил Нобелевскую... РИА Новости, 20.10.2025
Трамп на встрече с Зеленским игнорировал его слова, пишет WP

WP: Трамп на встрече с Зеленским не обращал внимания на его заявления

© AP Photo / Alex BrandonВстреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне
Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с Владимиром Зеленским не обращал внимания на его заявления и продолжал жаловаться на то, что не получил Нобелевскую премию мира, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.
Трамп 17 октября встретился с Зеленским в Вашингтоне. По данным телеканала CNN, в ходе прямой и честной беседы президент США ясно дал понять украинскому коллеге, что тот не получит дальнобойные ракеты Tomahawk.
По словам одного из источников, Трамп слушал Зеленского, но не реагировал на то, что он говорил.
"Трамп все говорил и говорил о своем недовольстве тем, что ему не досталась Нобелевская премия мира", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на неназванного европейского дипломата.
Ранее Нобелевский комитет в Осло заявил, что премия мира 2025 года присуждена Марии Корине Мачадо с формулировкой якобы за неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы. Трамп также был номинирован, но награды не получил. В Белом доме уже заявили, что политика для Нобелевского комитета важнее самого мира.
