Трамп на встрече с Зеленским игнорировал его слова, пишет WP

По словам одного из источников, Трамп слушал Зеленского, но не реагировал на то, что он говорил.

"Трамп все говорил и говорил о своем недовольстве тем, что ему не досталась Нобелевская премия мира", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на неназванного европейского дипломата.