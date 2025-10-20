Рейтинг@Mail.ru
Трамп проведет гольф-турнир для сбора средств на выборы 2026 года - РИА Новости, 20.10.2025
16:17 20.10.2025
Трамп проведет гольф-турнир для сбора средств на выборы 2026 года
Трамп проведет гольф-турнир для сбора средств на выборы 2026 года - РИА Новости, 20.10.2025
Трамп проведет гольф-турнир для сбора средств на выборы 2026 года
Президент США Дональд Трамп и сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм* (внесён в российский перечень террористов и экстремистов) проведут в ноябре... РИА Новости, 20.10.2025
2025
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп проведет гольф-турнир для сбора средств на выборы 2026 года

Трамп и сенатор Грэм проведут гольф-турнир для сбора средств на выборы 2026 года

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп в Национальном гольф-клубе в Стерлинге
Дональд Трамп в Национальном гольф-клубе в Стерлинге - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп в Национальном гольф-клубе в Стерлинге . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм* (внесён в российский перечень террористов и экстремистов) проведут в ноябре третий ежегодный турнир, который станет первым очным мероприятием главы Белого дома в рамках избирательного цикла 2026 года, следует из обнародованного в понедельник заявления организаторов.
Мероприятие пройдёт во Флориде и будет направлено на сбор средств в поддержку кампании по переизбранию Грэма*, а также инициатив Трампа и Республиканского национального комитета.
Антиправительственный протест в центре Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
В США на протесты против политики Трампа вышли почти семь миллионов человек
19 октября, 00:22
19 октября, 00:22
"Поддержка президента Трампа для моей кампании была чрезвычайно важной, и я искренне благодарен за его одобрение. В ноябре мы проведём турнир по гольфу, который станет большим событием и поможет не только мне, но и другим сторонникам президента Трампа", - прокомментировал Грэм*, чьи слова приводятся в заявлении.
По его словам, кампания по переизбранию сенатора "находится в сильной позиции" благодаря широкой поддержке доноров и волонтёров. "И помните 2020 год — мы должны держать оборону против демократов, одержимых идеей меня победить. Пусть попробуют", - добавил он.
По данным издания Politico, турнир станет первым личным участием президента Трампа в избирательных мероприятиях промежуточного цикла. Белый дом не прокомментировал планы президента, однако ранее источники из окружения сообщили, что Трамп намерен лично поддерживать республиканцев, чтобы сохранить контроль над обеими палатами конгресса.
После сбора 1,7 миллиона долларов в третьем квартале у Грэма*, по оценке СМИ, крупнейший предвыборный фонд среди сенаторов-республиканцев, участвующих в выборах 2026 года — более 14,5 миллиона долларов.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
В Конгресс США внесли проект о вручении премии мира имени Трампа
Вчера, 14:39
Вчера, 14:39
* Внесен в России в список террористов и экстремистов.
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
