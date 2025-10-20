https://ria.ru/20251020/tramp-2049392828.html
Политолог оценил предложение Трампа провести саммит в Будапеште
Политолог оценил предложение Трампа провести саммит в Будапеште - РИА Новости, 20.10.2025
Политолог оценил предложение Трампа провести саммит в Будапеште
Президент США Дональд Трамп поступил решительно, предложив президенту России Владимиру Путину провести саммит РФ-США в Будапеште, выбор Будапешта в качестве... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T15:14:00+03:00
2025-10-20T15:14:00+03:00
2025-10-20T15:14:00+03:00
в мире
венгрия
россия
сша
виктор орбан
владимир зеленский
александр дугин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049068187_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_42455eda28f57f5db30f4dee37d50e5d.jpg
https://ria.ru/20251018/vstrecha-2049055749.html
венгрия
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049068187_37:0:2768:2048_1920x0_80_0_0_b7d589915db64f248b7520d7425d687a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, россия, сша, виктор орбан, владимир зеленский, александр дугин
В мире, Венгрия, Россия, США, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Александр Дугин
Политолог оценил предложение Трампа провести саммит в Будапеште
Дугин: Трамп поступил решительно, предложив Путину провести саммит в Будапеште
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поступил решительно, предложив президенту России Владимиру Путину провести саммит РФ-США в Будапеште, выбор Будапешта в качестве площадки проведения переговоров очевиден, считает российский философ, политолог и социолог Александр Дугин.
Шестнадцатого октября состоялся телефонный разговор Путина с Трампом - один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште.
"Это очевидно, а что еще, если не Будапешт, где, если не в Будапеште? Анкоридж был, может быть еще Индия, но нельзя, Индия сейчас заняла позицию по нефти нашу, хотя она дружественная Трампу... Исламский мир еще остается. Я думаю, что Трамп поступил решительно. Будапешт - это прямо серьезно, это как раз в точку", - сказал он в эфире программы "Эскалация Александра Дугина" на радио Sputnik
.
По словам философа, премьер Венгрии Виктор Орбан
"в равной степени друг" для лидеров России
и США
, именно поэтому Владимир Зеленский
был в ярости от такого выбора площадки для саммита.
"Я думаю, что это очень важная встреча, это, действительно, может быть прорывом", - добавил Дугин
.