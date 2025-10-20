Политолог оценил предложение Трампа провести саммит в Будапеште

Шестнадцатого октября состоялся телефонный разговор Путина с Трампом - один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште.