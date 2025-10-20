Рейтинг@Mail.ru
В Конгресс США внесли проект о вручении премии мира имени Трампа - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:39 20.10.2025
https://ria.ru/20251020/tramp-2049379520.html
В Конгресс США внесли проект о вручении премии мира имени Трампа
В Конгресс США внесли проект о вручении премии мира имени Трампа - РИА Новости, 20.10.2025
В Конгресс США внесли проект о вручении премии мира имени Трампа
Законопроект о ежегодном вручении премии мира имени американского президента Дональда Трампа внесен на рассмотрение в конгресс США. РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T14:39:00+03:00
2025-10-20T14:39:00+03:00
в мире
осло
дональд трамп
конгресс сша
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048781092_0:0:2697:1518_1920x0_80_0_0_6630ef5d37544f4a56b32a12a5b5ce22.jpg
https://ria.ru/20251014/lukashenko-2048144702.html
осло
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048781092_300:0:2697:1798_1920x0_80_0_0_953c1ec4ad2f689286e4416c2d57347a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, осло, дональд трамп, конгресс сша, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Осло, Дональд Трамп, Конгресс США, Обострение палестино-израильского конфликта
В Конгресс США внесли проект о вручении премии мира имени Трампа

В конгресс США внесли проект о ежегодном вручении премии мира имени Трампа

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Законопроект о ежегодном вручении премии мира имени американского президента Дональда Трампа внесен на рассмотрение в конгресс США.
По данным сайта конгресса, законопроект предложен конгрессменом-республиканцем Энди Барром. Проект озаглавлен "Обязать госсекретаря ежегодно вручать почетную премию мира имени Трампа", однако его текст еще не доступен.
Ранее Нобелевский комитет в Осло заявил, что премия мира 2025 года присуждена Марии Корине Мачадо с формулировкой якобы "за неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы". Трамп также был номинирован, но награды не получил, в Белом доме уже заявили, что политика для Нобелевского комитета важнее самого мира.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Лукашенко призвал Трампа не переживать из-за Нобелевской премии мира
14 октября, 12:13
 
В миреОслоДональд ТрампКонгресс СШАОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала