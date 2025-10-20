Рейтинг@Mail.ru
Трамп предположил, кто стоит за протестами против его политики - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:41 20.10.2025
https://ria.ru/20251020/tramp-2049319138.html
Трамп предположил, кто стоит за протестами против его политики
Трамп предположил, кто стоит за протестами против его политики - РИА Новости, 20.10.2025
Трамп предположил, кто стоит за протестами против его политики
Президент США Дональд Трамп заявил, что за антиправительственными протестами No Kings ("Нет королям") в США стоит венгерско-американский финансист Джордж Сорос... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T11:41:00+03:00
2025-10-20T11:41:00+03:00
в мире
сша
россия
вашингтон (штат)
джордж сорос
дональд трамп
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/13/2049192971_0:165:3055:1883_1920x0_80_0_0_401ca5a993a244d1872c1bc92743c1ca.jpg
https://ria.ru/20251019/tramp-2049169130.html
https://ria.ru/20251019/kanada-2049162027.html
сша
россия
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Антиправительственная акция в центре Нью-Йорка
Антиправительственная акция "Нет королям" ("No Kings") началась в центре Нью-Йорка, на центральные улицы Манхэттена вышли тысячи человек, передает корреспондент РИА Новости. "Эпицентр" акции - Таймс-сквер и близлежащие улицы. Многие люди пришли с плакатами - с критикой действующей власти, миграционной службы и силовиков. Пока что акция проходит мирно, полиция не вмешивается. Главный "герой" протестов - Трамп - в субботу отправился играть в гольф в штате Флорида, куда прилетел на выходные.
2025-10-20T11:41
true
PT0M20S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/13/2049192971_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_9d30af15026c9daad575e82745016c5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, вашингтон (штат), джордж сорос, дональд трамп, генеральная прокуратура рф
В мире, США, Россия, Вашингтон (штат), Джордж Сорос, Дональд Трамп, Генеральная прокуратура РФ
Трамп предположил, кто стоит за протестами против его политики

Трамп: за протестами в США стоит Сорос

© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанкУчастники массовой антиправительственной акции "Нет королям" в Нью-Йорке
Участники массовой антиправительственной акции Нет королям в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
Участники массовой антиправительственной акции "Нет королям" в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что за антиправительственными протестами No Kings ("Нет королям") в США стоит венгерско-американский финансист Джордж Сорос и другие леворадикальные "сумасшедшие".
В прошлую субботу во всех американских штатах, а также в Вашингтоне прошли протесты под лозунгом No Kings, которые стали второй массовой волной демонстраций. Организаторы протестов сообщили РИА Новости, что на демонстрации вышли почти 7 миллионов человек. Это на 2 миллиона человек больше, чем в первую волну этих демонстраций, которые пришлись на 14 июня - день военного парада и 79-летия президента.
ИИ-ролик, на котором Трамп обливает грязью протестующих с истребителя - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Трамп опубликовал ИИ-ролик, на котором он обливает грязью протестующих
19 октября, 05:14
"Мне кажется, это (какая-то - ред.) шутка. Я посмотрел на этих людей, они не показательны для этой страны. И я посмотрел на все эти новенькие плакаты.... Угадайте, кто за них платил? Сорос и прочие леворадикальные сумасшедшие. Похоже, что так оно и есть. Мы проверяем это", - сказал Трамп на борту Air Force One.
Американский лидер отметил, что протесты были небольшие и "очень неэффективные", а их участники - "вымотанные".
На прошлой неделе телеканал Fox News сообщил, что фонд Джорджа Сороса Open Society Foundations ("Открытое общество", признан нежелательным в России) выделил миллионы долларов в виде грантов организации, которая стоит за масштабными протестами против Трампа.
В прошлую пятницу Трамп, отвечая на вопрос телеканала Fox News о том, связан ли шатдаун правительства с акцией No Kings, заявил, что хоть его и называют королем, он не король.
Ранее президент США Дональд Трамп пообещал провести расследование в отношении венгерско-американского финансиста и миллиардера Джорджа Сороса на предмет нарушения им закона о коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организациях (RICO) в связи с протестными акциями в городах страны. По словам Трампа, в США действуют "профессиональные агитаторы", которые получают деньги, в частности, от Сороса.
Деятельность Сороса оценивается негативно из-за его финансовых спекуляций, а также скандальной репутации - его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести на Украине "оранжевую революцию" в 2004 году и "евромайдан" в 2013-м. В ряде стран его обвиняли во вмешательстве во внутренние дела. В СМИ Сороса нередко связывают с Демократической партией США.
В России "Открытое общество" и "Открытое общество - фонд содействия" Сороса признаны нежелательными организациями с 2015 года. Генпрокуратура России заявила, что организации Сороса представляют угрозу основам конституционного строя РФ и безопасности государства.
Полиция Канады - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
В Канаде прошли протесты против политики Трампа
19 октября, 02:56
 
В миреСШАРоссияВашингтон (штат)Джордж СоросДональд ТрампГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала