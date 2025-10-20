Трамп предположил, кто стоит за протестами против его политики

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что за антиправительственными протестами No Kings ("Нет королям") в США стоит венгерско-американский финансист Джордж Сорос и другие леворадикальные "сумасшедшие".

В прошлую субботу во всех американских штатах, а также в Вашингтоне прошли протесты под лозунгом No Kings, которые стали второй массовой волной демонстраций. Организаторы протестов сообщили РИА Новости, что на демонстрации вышли почти 7 миллионов человек. Это на 2 миллиона человек больше, чем в первую волну этих демонстраций, которые пришлись на 14 июня - день военного парада и 79-летия президента.

"Мне кажется, это (какая-то - ред.) шутка. Я посмотрел на этих людей, они не показательны для этой страны. И я посмотрел на все эти новенькие плакаты.... Угадайте, кто за них платил? Сорос и прочие леворадикальные сумасшедшие. Похоже, что так оно и есть. Мы проверяем это", - сказал Трамп на борту Air Force One.

Американский лидер отметил, что протесты были небольшие и "очень неэффективные", а их участники - "вымотанные".

На прошлой неделе телеканал Fox News сообщил, что фонд Джорджа Сороса Open Society Foundations ("Открытое общество", признан нежелательным в России ) выделил миллионы долларов в виде грантов организации, которая стоит за масштабными протестами против Трампа.

В прошлую пятницу Трамп, отвечая на вопрос телеканала Fox News о том, связан ли шатдаун правительства с акцией No Kings, заявил, что хоть его и называют королем, он не король.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал провести расследование в отношении венгерско-американского финансиста и миллиардера Джорджа Сороса на предмет нарушения им закона о коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организациях (RICO) в связи с протестными акциями в городах страны. По словам Трампа, в США действуют "профессиональные агитаторы", которые получают деньги, в частности, от Сороса.

Деятельность Сороса оценивается негативно из-за его финансовых спекуляций, а также скандальной репутации - его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести на Украине "оранжевую революцию" в 2004 году и "евромайдан" в 2013-м. В ряде стран его обвиняли во вмешательстве во внутренние дела. В СМИ Сороса нередко связывают с Демократической партией США.