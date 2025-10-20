Трамп вновь предложил России и Украине остановиться на текущей линии фронта

ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь повторил свое предложение России и Украине остановиться на текущей линии фронта и "договориться о чем-то позже", передает пул журналистов Белого дома.

"Трамп заявил, что они с (президентом России Владимиром) Путиным не обсуждали Донбасс, и повторил свое желание, чтобы обе стороны "остановились на линии фронта". "Россией занято уже 78% территории. Они смогут договориться о чем-то позже", - говорится в сообщении.