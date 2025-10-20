https://ria.ru/20251020/tramp-2049268433.html
Трамп заявил, что соглашение между Израилем и ХАМАС по-прежнему действует
Трамп заявил, что соглашение между Израилем и ХАМАС по-прежнему действует - РИА Новости, 20.10.2025
Трамп заявил, что соглашение между Израилем и ХАМАС по-прежнему действует
Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение между Израилем и палестинским движением ХАМАС по прекращению огня остается в силе, передает слова... РИА Новости, 20.10.2025
В мире, Израиль, США, Дональд Трамп, ХАМАС
Трамп заявил, что соглашение между Израилем и ХАМАС по-прежнему действует
Трамп: соглашение между Израилем и ХАМАС по прекращению огня остается в силе