Трамп заявил, что соглашение между Израилем и ХАМАС по-прежнему действует - РИА Новости, 20.10.2025
03:32 20.10.2025
Трамп заявил, что соглашение между Израилем и ХАМАС по-прежнему действует
Трамп заявил, что соглашение между Израилем и ХАМАС по-прежнему действует
Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение между Израилем и палестинским движением ХАМАС по прекращению огня остается в силе, передает слова... РИА Новости, 20.10.2025
в мире
израиль
сша
дональд трамп
хамас
в мире, израиль, сша, дональд трамп, хамас
В мире, Израиль, США, Дональд Трамп, ХАМАС
Трамп заявил, что соглашение между Израилем и ХАМАС по-прежнему действует

Трамп: соглашение между Израилем и ХАМАС по прекращению огня остается в силе

ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение между Израилем и палестинским движением ХАМАС по прекращению огня остается в силе, передает слова американского лидера пул журналистов Белого дома.
"По Израилю и ХАМАС Трамп заявил, что режим прекращения огня по-прежнему действует. Он добавил, что ХАМАС ведет себя "довольно буйно", но, по его мнению, "руководство к этому не причастно", - говорится в распространенном сообщении.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Кушнер рассказал, когда Трамп понял, что Израиль вышел из-под контроля
18 октября, 20:56
 
В миреИзраильСШАДональд ТрампХАМАС
 
 
