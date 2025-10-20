https://ria.ru/20251020/tramp-2049267710.html
Трамп воспользовался короткой лестницей при посадке на самолет во Флориде
Трамп воспользовался короткой лестницей при посадке на самолет во Флориде
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп воспользовался короткой лестницей при посадке на свой самолет из-за усиления мер безопасности, после того как была обнаружена охотничья площадка с видом на зону посадки американского борта номер один в аэропорту Палм-Бич во Флориде, сообщает телеканал Fox News
со ссылкой на чиновника из Белого дома.
Ранее глава ФБР Кэш Патель сообщил, что Секретная служба США обнаружила подозрительную охотничью площадку с прямой видимостью зоны посадки самолета американского президента Дональда Трампа Air Force One в Палм-Бич. На месте площадки людей не было. ФБР взяло на себя расследование ситуации.
"Президент Дональд Трамп забрался в самолет Air Force One быстро, используя короткую лестницу в связи с "увеличенными мерами безопасности" в международном аэропорту Палм-Бич в воскресенье", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на официальное лицо из Белого дома.
Президент США пережил как минимум два покушения. Первое произошло в Батлере, штат Пенсильвания, 13 июля 2024 года во время митинга. Трамп буквально увернулся от пули. Вторая попытка была предотвращена 15 сентября того же года. Секретная служба задержала 58-летнего Райана Рута, оборудовавшего снайперское гнездо неподалёку от места, где будущий 47-й президент США играл в гольф.