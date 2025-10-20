Трамп обсуждал с Зеленским гарантии безопасности России, пишут СМИ

"Встреча закончилась тем, что (Трамп - ред.) решил заключать "сделку там, где мы находимся - на линии демаркации", - заявил третий источник Рейтер.

В апреле 2025 года Трамп заявил, что со стороны России не иметь претензий на "всю Украину" — это уже уступка для урегулирования конфликта. На вопрос о том, должна ли Украина пойти на территориальные уступки, Трамп заявил, что "это зависит от территорий".