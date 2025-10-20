Сальдо высказался о попытках Киева заполучить ракеты Tomahawk

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в комментарии РИА Новости назвал попытки киевских властей заполучить американские дальнобойные ракеты Tomahawk авантюрой и политическим шоу.
В пятницу президент США Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Как передавал телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" беседы Трамп ясно дал понять Зеленскому, что тот не получит дальнобойные ракеты.
"Для Зеленского вопрос получения ракет Tomahawk не столько военной необходимости, сколько политического шоу. Он хочет показать Западу, что Украина якобы способна бить вглубь России — именно этим и мотивирует поставки. На самом деле это авантюра, которая не меняет реального положения дел на фронте, но может обернуться катастрофой для мирного населения Украины", - сказал Сальдо.
По его словам, вся работа нынешнего киевского режима направлена на эскалацию и провокации.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс накануне заявил, что Трамп пока не принял решения о возможности поставок Киеву Tomahawk.
