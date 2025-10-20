Рейтинг@Mail.ru
Сальдо высказался о попытках Киева заполучить ракеты Tomahawk
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:06 20.10.2025
Сальдо высказался о попытках Киева заполучить ракеты Tomahawk
Сальдо высказался о попытках Киева заполучить ракеты Tomahawk
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в комментарии РИА Новости назвал попытки киевских властей заполучить американские дальнобойные ракеты Tomahawk... РИА Новости, 20.10.2025
Сальдо высказался о попытках Киева заполучить ракеты Tomahawk

Сальдо назвал попытки Киева получить Tomahawk авантюрой и политическим шоу

© AP Photo / Alex Brandon Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне
Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне
© AP Photo / Alex Brandon
Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в комментарии РИА Новости назвал попытки киевских властей заполучить американские дальнобойные ракеты Tomahawk авантюрой и политическим шоу.
В пятницу президент США Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Как передавал телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" беседы Трамп ясно дал понять Зеленскому, что тот не получит дальнобойные ракеты.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Россия на коленях: Зеленский вышел со встречи с Трампом главным победителем
18 октября, 08:00
"Для Зеленского вопрос получения ракет Tomahawk не столько военной необходимости, сколько политического шоу. Он хочет показать Западу, что Украина якобы способна бить вглубь России — именно этим и мотивирует поставки. На самом деле это авантюра, которая не меняет реального положения дел на фронте, но может обернуться катастрофой для мирного населения Украины", - сказал Сальдо.
По его словам, вся работа нынешнего киевского режима направлена на эскалацию и провокации.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс накануне заявил, что Трамп пока не принял решения о возможности поставок Киеву Tomahawk.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Зачем нужны переговоры Путина с Трампом
18 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на Украине В мире США Херсонская область Дональд Трамп Владимир Зеленский Владимир Сальдо Киев
 
 
