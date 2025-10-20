Сальдо высказался о попытках Киева заполучить ракеты Tomahawk

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в комментарии РИА Новости назвал попытки киевских властей заполучить американские дальнобойные ракеты Tomahawk авантюрой и политическим шоу.

По его словам, вся работа нынешнего киевского режима направлена на эскалацию и провокации.